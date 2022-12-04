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    Memura ve emekliye yeni maaş! Ocak zammı için ipucu geldi! İşte oranlar...

    Milyonların Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Yüzde 70.18’lik enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklisine % 19.55, memurlara ve emeklilerine % 20.67 artış ihtimalini çıkardı.

    Çığıl Ön Yener
    Memura-emekliye yeni maaş

    Yeni yılla birlikte memurların, emeklilerin geliri artacak. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak.



    KASIM VERİSİ YARIN
    4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 10.84, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 11.88'e zam oluştu. Geriye Kasım ve Aralık verileri kaldı. Kasım ayı verisi yarın belli olacak. Böylece zam oranı büyük ölçüde şekillenecek.



    Ayrıca ek iyileştirme de gündemde. Hem refah payı eklenerek zam oranlarının artırılması hem de halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi bekleniyor.



        İPUCU ANKETTEN GELDİ
        Veriler merakla beklenirken, artışa ilişkin yeni ipucu geldi. AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 70.18 olarak yer aldı.



        Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.55 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı ise yüzde 20.67'yi bulacak.



        TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?
        Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 987 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 334 liraya, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 18 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 603 liraya yükselecek.



            Temmuz'da en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.



            Tahmin gerçekleşirse en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 987 liraya yükselecek. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 473 liraya çıkacak, 3 bin 500 liraya tamamlanacak.



            REFAH PAYI GELİRSE...
            Ocak'ta 3 bin 500 lira olan taban aylıkta artış yapılması bekleniyor. Ayrıca emekli zamlarına bir refah payı eklenmesi de gündemde. Eğer bu tahmin gerçekleşir ve 10 puanlık refah payı eklenirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 29.55'e ulaşacak.



                Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik toplu sözleşme artışına 10 puan ilave yapılması ise zammı 31.84'e çıkaracak.



                BİR ZAM DE EK GÖSTERGE İLE
                Memurları ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu düzenleme de maaşlara yansıyacak. En büyük etki emekli aylıklarında kendisini gösterecek. Memur emeklilerine 2 bin 500 liraya varan ek gösterge artışları bekleniyor.

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                Koza Altın
                Haberler Ekonomi Memura ve emekliye yeni maaş! Ocak zammı için ipucu geldi! İşte oranlar...
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