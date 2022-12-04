Memura ve emekliye yeni maaş! Ocak zammı için ipucu geldi! İşte oranlar...





TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 987 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 334 liraya, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 18 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 603 liraya yükselecek.