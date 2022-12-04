Avrupa'nın "tavan fiyat" kumarı! Uzmanlar Rus petrolü için uyardı

60 doların Rusya'ya zarar vermemesinin en önemli göstergesi ise Ural ham petrolünün kârlı satış fiyatının 50-70 dolar arasında seyretmesi. Rusya'da ortalama üretim maliyeti 20-50 dolar arasında değişiyor. 2023 yılı bütçesinde petrolün varili için koyduğu fiyat da 70 dolar düzeyinde. Bazı yatırımcılara göre, tavan fiyat uygulaması gerçeklikten uzak bir halkla ilişkiler çabası ve bunun yaratacağı tek etki de Rusya'nın ham petrolünü satmayı reddetmesi olabilir. Yaptırımların yürürlüğe girmesiyle günlük 1.1 milyon varil Rus petrolünün küresel piyasalarda alıcı bulamayabileceği değerlendiriliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı şubatın hemen öncesinde Rusya'dan günlük ortalama 2.4 milyon varil ham petrol ve 1.4 milyon varil petrol ürünleri ithal eden Avrupa, 3 Haziran'da Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatını durdurma kararı aldı.