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    Kampanya efsane kazanç şahane! Ticaret Bakanlığı, fiyatları artırıp indirim yapıyormuş gibi gösteren firmalara ceza yağdırıyor

    Kasım ayı boyunca sürdürülen efsane inidirim kampanyalarında yapılan hileler Ticaret Bakanlığı’nca mercek altına alındı. Fiyatı artırıp sonra indiriyormuş gibi yapan firmalara ceza yağıyor.

    KAMPANYA EFSANE KAZANÇ ŞAHANE

    Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de Kasım ayında 'efsane cuma', 'şahane kasım', 'şahane cuma' gibi sloganlar kullanılarak gerçekleştirilen indirim kampanyalarını mercek altına aldı.



    Bakanlığa bildirilen şikayetler arasında kampanyalarda belirtilen indirim tutar ve oranlarının gerçeği yansıtmaması, indirimli fiyatların uygulandığı tarih aralığının belirtilmemesi yoğunlukta yer aldı.



    Kasım indirimlerine ilişkin incelemelerin sonucu ocak ayında toplanacak Reklam Kurulu'nda karara bağlanacak. Kasım ayı boyunca bakanlığın re'sen yürüttüğü incelemelerin yanında, tüketicilerin şikayetleri üzerine de söz konusu kampanyalar incelemeye alındı. Bakanlığa bildirilen şikayetler arasında kampanyalarda belirtilen indirim tutar ve oranlarının gerçeği yansıtmaması, indirimli fiyatların uygulandığı tarih aralığının belirtilmemesi, indirimli olarak satışa sunulan malın stok bilgilerinin tüketicilere sunulmaması yoğunlukta yer aldı.



        Re'sen ve şikayetler üzerine; indirim miktarlarının ve oranlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin savunmaları talep edildi. Mart-kasım ayları arasında toplam 33 indirimli satış kampanyasının karara bağlandığı ve 27'si için mevzuata aykırılıktan toplam 628 bin 586 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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        Koza Altın
        Haberler Ekonomi Kampanya efsane kazanç şahane! Ticaret Bakanlığı, fiyatları artırıp indirim yapıyormuş gibi gösteren firmalara ceza yağdırıyor
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