Kampanya efsane kazanç şahane! Ticaret Bakanlığı, fiyatları artırıp indirim yapıyormuş gibi gösteren firmalara ceza yağdırıyor





Re'sen ve şikayetler üzerine; indirim miktarlarının ve oranlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin savunmaları talep edildi. Mart-kasım ayları arasında toplam 33 indirimli satış kampanyasının karara bağlandığı ve 27'si için mevzuata aykırılıktan toplam 628 bin 586 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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