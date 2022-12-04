Kampanya efsane kazanç şahane! Ticaret Bakanlığı, fiyatları artırıp indirim yapıyormuş gibi gösteren firmalara ceza yağdırıyor

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de Kasım ayında 'efsane cuma', 'şahane kasım', 'şahane cuma' gibi sloganlar kullanılarak gerçekleştirilen indirim kampanyalarını mercek altına aldı.
Bakanlığa bildirilen şikayetler arasında kampanyalarda belirtilen indirim tutar ve oranlarının gerçeği yansıtmaması, indirimli fiyatların uygulandığı tarih aralığının belirtilmemesi yoğunlukta yer aldı.
Kasım indirimlerine ilişkin incelemelerin sonucu ocak ayında toplanacak Reklam Kurulu'nda karara bağlanacak. Kasım ayı boyunca bakanlığın re'sen yürüttüğü incelemelerin yanında, tüketicilerin şikayetleri üzerine de söz konusu kampanyalar incelemeye alındı. Bakanlığa bildirilen şikayetler arasında kampanyalarda belirtilen indirim tutar ve oranlarının gerçeği yansıtmaması, indirimli fiyatların uygulandığı tarih aralığının belirtilmemesi, indirimli olarak satışa sunulan malın stok bilgilerinin tüketicilere sunulmaması yoğunlukta yer aldı.