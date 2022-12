Futbol başkenti! Turizm gözdesi Antalya'da 2 bin takım kamp için yer ayırttı | Ekonomi haberleri

İNSAN KAYNAKLARI FORUMU BAŞLIYOR

Türkiye'yi yetenek merkezi haline getirmek için ihtiyaç duyulan yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını şekillendirmeye ve ülkenin ihtiyacı olan milli bir yetenek yönetimi modeli oluşturmaya yönelik uluslararası "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu", 5-6 Aralık 2022'de İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Özel sektör ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, akademi camiası, uluslararası örgütlerin temsilcileri ve insan kaynakları profesyonellerini, uluslararası düzeyde bir araya getirerek tecrübe paylaşımına imkân sunacak forumun teması "yeni yüzyılın yetenek merkezi (talent hub of the new century)" olarak belirlendi. İlgili tüm kesimleri ilk kez bir araya getirecek forum, kamu ve iş dünyasının paylaşacağı ortak bir kültür oluşturmayı amaçlıyor. Böylece, katılımcıların dünyada ve ülkemizde başarısı kanıtlanmış insan kaynakları uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları, güncel konulara dair farkındalık geliştirmeleri ve profesyonel iletişim ağından istifade ederek yetkinlik kazanmaları hedefleniyor.



20'DEN FAZLA ÜLKEDEN 3 BİN KATILIMCI

20'den fazla ülkeden 3 bin katılımcıyı bir araya getirecek forumda, insan kaynağı planlama ve yeteneğin keşfinden, veriye dayalı insan kaynakları yönetimine kadar yetenek yönetimi modelinin her bir aşaması, Ofis tarafından geliştirilen ve etkin olarak kullanılan araç ve yöntemlerle desteklenerek ele alınacak. "Türk Devletleri Teşkilatı e-insan Çalıştayı", "Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği İnsan Kaynakları Uygulamaları Çalıştayı" düzenlenecek.