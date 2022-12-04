Futbol başkenti! Turizm gözdesi Antalya'da 2 bin takım kamp için yer ayırttı | Ekonomi haberleri

Akdeniz sahilleri için ölü sezon olarak bilinen Aralık- Mayıs döneminde, futboldan tenise, voleyboldan basketbola kadar birçok spor branşından dünyaca ünlü takımlar 2022 FİFA Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Antalya'da kamp erken başladı. İlk kez İtalya Serie A Ligi'nden bir takım kamp için Antalya'yı tercih etti. 2022 sezonu için şimdiden atletsizimden futbola kadar 2 binin üstünde spor kulübü rezervasyon yaptırdı. 1 Aralık–1 Mayıs tarihleri arasında kamp yapacak takım sayısının 2 binİ geçmesi bekleniyor. İspanya, Dubai ve Güney Kıbrıs'ı geride bırakan Antalya, 85 ülkenin spor kulübünden rezervasyon aldı. 50'nin üzerinde spor branşında takımların geldiği Antalya'nın 2022'de 85 binin üstünde sporcuyu ağırlayacağı belirtiliyor. Spor turizmi, ölü sezonda otel doluluklarına yüzde 30 -40 katkı sağlayacak. Antalya'nın yaklaşık 100 milyon dolarlık gelir elde edeceği öngörülüyor. (Erdoğan ÖZTÜRK)
SMS İLE TEBLİGAT GEÇERSİZ
Bir işçi-işveren anlaşmazlığı davasında emsal bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi; duruşma gününün SMS (kısa mesaj) olarak bildirilmiş olmasının tebligat yerine geçmeyeceğine hükmetti. Kararda; hukuki dinlenilme hakkının, bilgilenme / bilgilendirme, açıklama yapma, yargı organlarınca dikkate alınma ve kararların gerekçeli olması gibi hususları içerdiği hatırlatıldı. Bilgilenme hakkının yargılamanın içeriğine dair tam bir bilgi sahibi olmanın yanında gerek karşı tarafın gerekse de yargı organlarının dosya içeriğine yapmış oldukları işlemleri öğrenmelerini kapsayacağı vurgulandı.
İGA YİNE ZİRVEDE
Avrupa'daki havalimanları arasında ağırladığı yolcu sayısı bakımından son üç yıldır ilk sırada yer alan İstanbul Havalimanı, bu bölgede 25 Kasım-1 Aralık arasında en çok uçuşun yapıldığı havalimanı oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatından (EUROCONTROL) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı 25 Kasım-1 Aralık arasında günde ortalama 1210 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nın ardından bin 153 uçuşla Londra'daki Heathrow Havalimanı ikinci oldu. Paris- Charles de Gaulle Havalimanı ise bin 108 uçuşla üçüncülüğü elde etti.