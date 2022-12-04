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    Futbol başkenti! Turizm gözdesi Antalya'da 2 bin takım kamp için yer ayırttı | Ekonomi haberleri

    Turizmin başkenti Antalya futbol takımlarının da gözdesi. Bu sene Antalya’da tam 2 bin takım kamp yapmak için yer ayırttı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 4 Aralık TAKVİM Gazetesi ekonomi haberleri...

    Futbol başkenti

    Akdeniz sahilleri için ölü sezon olarak bilinen Aralık- Mayıs döneminde, futboldan tenise, voleyboldan basketbola kadar birçok spor branşından dünyaca ünlü takımlar 2022 FİFA Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Antalya'da kamp erken başladı. İlk kez İtalya Serie A Ligi'nden bir takım kamp için Antalya'yı tercih etti. 2022 sezonu için şimdiden atletsizimden futbola kadar 2 binin üstünde spor kulübü rezervasyon yaptırdı. 1 Aralık–1 Mayıs tarihleri arasında kamp yapacak takım sayısının 2 binİ geçmesi bekleniyor. İspanya, Dubai ve Güney Kıbrıs'ı geride bırakan Antalya, 85 ülkenin spor kulübünden rezervasyon aldı. 50'nin üzerinde spor branşında takımların geldiği Antalya'nın 2022'de 85 binin üstünde sporcuyu ağırlayacağı belirtiliyor. Spor turizmi, ölü sezonda otel doluluklarına yüzde 30 -40 katkı sağlayacak. Antalya'nın yaklaşık 100 milyon dolarlık gelir elde edeceği öngörülüyor. (Erdoğan ÖZTÜRK)



    SMS İLE TEBLİGAT GEÇERSİZ
    Bir işçi-işveren anlaşmazlığı davasında emsal bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi; duruşma gününün SMS (kısa mesaj) olarak bildirilmiş olmasının tebligat yerine geçmeyeceğine hükmetti. Kararda; hukuki dinlenilme hakkının, bilgilenme / bilgilendirme, açıklama yapma, yargı organlarınca dikkate alınma ve kararların gerekçeli olması gibi hususları içerdiği hatırlatıldı. Bilgilenme hakkının yargılamanın içeriğine dair tam bir bilgi sahibi olmanın yanında gerek karşı tarafın gerekse de yargı organlarının dosya içeriğine yapmış oldukları işlemleri öğrenmelerini kapsayacağı vurgulandı.



    İGA YİNE ZİRVEDE
    Avrupa'daki havalimanları arasında ağırladığı yolcu sayısı bakımından son üç yıldır ilk sırada yer alan İstanbul Havalimanı, bu bölgede 25 Kasım-1 Aralık arasında en çok uçuşun yapıldığı havalimanı oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatından (EUROCONTROL) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı 25 Kasım-1 Aralık arasında günde ortalama 1210 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nın ardından bin 153 uçuşla Londra'daki Heathrow Havalimanı ikinci oldu. Paris- Charles de Gaulle Havalimanı ise bin 108 uçuşla üçüncülüğü elde etti.



        UÇAK MODU TARİH OLUYOR
        Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki uçuşlarda "uçak modu" uygulamasını sonlandırmaya hazırlanıyor. Komisyon, üye devletlerin 5G frekans bantlarını uçaklar için kullanılabilir hale getirmeleri için son tarihi 30 Haziran 2023 olarak açıkladı. Bu tarihten itibaren artık yolcular, uçuş sırasında telefonlarının tüm özelliklerini kullanabilecek. AB ülkeleri arasında seyahat edenler aramaların yanı sıra müzik ve video akışı sağlayan veri ağırlıklı uygulamalara kullanabilecek. AB'nin İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, planın "Süper hızlı, yüksek kapasiteli bağlantının sunduğu olanaklar söz konusu olduğunda gökyüzü artık bir sınır değil" dedi. Diğer taraftan, AB Komisyonu, 2008'den beri uçaklar için belirli frekans bantlarını ayırdı ve bazı hizmetlerin havada internet erişimi sunmasına izin verdi. Ancak bu hizmet, uçak ile yerdeki bir uydunun bağlanmasını gerektiğinden yavaştı. Avrupa Komisyonu'nun bildirdiğine göre yeni sistem, 100 Mbps'nin üzerinde olabilen 5G tarafından sağlanan çok daha yüksek indirme hızlarından yararlanabilecek ve bir filmin sadece birkaç dakika içinde indirilmesini sağlayacak.



        İNSAN KAYNAKLARI FORUMU BAŞLIYOR
        Türkiye'yi yetenek merkezi haline getirmek için ihtiyaç duyulan yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını şekillendirmeye ve ülkenin ihtiyacı olan milli bir yetenek yönetimi modeli oluşturmaya yönelik uluslararası "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu", 5-6 Aralık 2022'de İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Özel sektör ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, akademi camiası, uluslararası örgütlerin temsilcileri ve insan kaynakları profesyonellerini, uluslararası düzeyde bir araya getirerek tecrübe paylaşımına imkân sunacak forumun teması "yeni yüzyılın yetenek merkezi (talent hub of the new century)" olarak belirlendi. İlgili tüm kesimleri ilk kez bir araya getirecek forum, kamu ve iş dünyasının paylaşacağı ortak bir kültür oluşturmayı amaçlıyor. Böylece, katılımcıların dünyada ve ülkemizde başarısı kanıtlanmış insan kaynakları uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları, güncel konulara dair farkındalık geliştirmeleri ve profesyonel iletişim ağından istifade ederek yetkinlik kazanmaları hedefleniyor.

        20'DEN FAZLA ÜLKEDEN 3 BİN KATILIMCI
        20'den fazla ülkeden 3 bin katılımcıyı bir araya getirecek forumda, insan kaynağı planlama ve yeteneğin keşfinden, veriye dayalı insan kaynakları yönetimine kadar yetenek yönetimi modelinin her bir aşaması, Ofis tarafından geliştirilen ve etkin olarak kullanılan araç ve yöntemlerle desteklenerek ele alınacak. "Türk Devletleri Teşkilatı e-insan Çalıştayı", "Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği İnsan Kaynakları Uygulamaları Çalıştayı" düzenlenecek.



        AKM'DE 'ENGELSİZ SANAT'
        Türk Telekom'dan "Dünya Engelliler Günü"nde AKM'de sanat etkinlikleri Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) çok özel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Geçen günlerde görme ve işitme engelli sanatseverler için geliştirilen 'Sesli Adımlar'ı AKM'de hizmete sunan Türk Telekom, yaşama değer katan bir konsere ve gün boyu süren etkinliklere imza attı.



            YATIRIMA DEVAM
            İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı'nın altıncı yılı değerlendirmesini yapan Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, ekonomilerde küresel ve yerel bazda belirsizlikler olduğunu belirterek, "Buna rağmen devam eden yatırımlarımız var. Bunları durdurmamız söz konusu değil. Ülke içindeki yatırımlarımız devam edecek. Temmuz ayında Çan'da bir açılışımız olacak. Şimdi o devam ediyor. Öte yandan dijital dönüşüm yatırımlarını asla bırakamayız. Başladığımız milli yerli projeler vardı, onları tabii tamamlayacağız. Daha çok yurtdışında yatırıma bakıyoruz" diye konuştu.



            PETROLDE TAVAN FİYAT SATRANCI
            Gelişmiş yedi ülkenin kurduğu G7, Avustralya ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını enerji satışları yoluyla finanse etme kabiliyetini engellemek için deniz yoluyla taşınan ham petrolün varil başına 60 dolarlık tavan fiyat uygulanması üzerinde anlaştı. Ancak uzmanlar bu fiyatın 20-50 dolar arasında maliyeti olan Rusya'ya zarar vermeyeceği görüşünde hemfikir. Rusya'nın petrol arzını azaltması halinde bu kez Avrupa'nın zarar göreceği belirtiliyor Rusya'nın 2023 yılı bütçesinde petrolün varili için koyduğu fiyat da 70 dolar düzeyinde. Yaptırımların yürürlüğe girmesiyle günlük 1.1 milyon varil Rus petrolünün küresel piyasalarda alıcı bulamayabileceği değerlendiriliyor.

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            Koza Altın
            Haberler Ekonomi Futbol başkenti! Turizm gözdesi Antalya'da 2 bin takım kamp için yer ayırttı | Ekonomi haberleri
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