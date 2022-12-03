EYT'de kıdem için hazine garantisi! İşletmeler KGF ile nefes alacak

İş dünyasının beklediği emeklilikte yaşa takılanların (EYT) kıdem tazminatı ile ilgili finansman desteği için çalışmalar başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT konusunda iş dünyasının kıdem tazminatı yükü için Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi çalışmasına başlandığını duyurdu. Uygun koşullu kıdem tazminatı kredisi de EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle eş zamanlı olarak devreye girecek.
Buna göre 500 kişilik bir işletmede ilk yıl 30 kişi emekli olursa kişi başına 330 bin liradan 10 milyon liraya yakın kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor.
FATURA 288 MİLYAR TL
EYT'lilerin tamamı asgari ücretli olsa bile yüzde 50'lik ücret artışı ile toplam kıdem tazminatı faturası 288 milyar TL'yi buluyor. Bu kapsamdaki çalışanların yüzde 87'si özel sektörde olduğu düşünüldüğünde kıdem tazminatı kredisi işletmelere nefes aldıracak.