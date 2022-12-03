EYT'de kıdem için hazine garantisi! İşletmeler KGF ile nefes alacak

Buna göre 500 kişilik bir işletmede ilk yıl 30 kişi emekli olursa kişi başına 330 bin liradan 10 milyon liraya yakın kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor.

FATURA 288 MİLYAR TL

EYT'lilerin tamamı asgari ücretli olsa bile yüzde 50'lik ücret artışı ile toplam kıdem tazminatı faturası 288 milyar TL'yi buluyor. Bu kapsamdaki çalışanların yüzde 87'si özel sektörde olduğu düşünüldüğünde kıdem tazminatı kredisi işletmelere nefes aldıracak.