Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 2 yılda 250 bin konutu teslim edeceğiz

YEDEK TELEFONLARA DİKKAT!

Cep telefonlarının kimlik bilgileri (IMEI) kayıtlarına ilişkin oluşturulan düzenlemeyle şebeke almayan cep telefonlarının pasif hale getirilme süresi, 7 yıldan 1 yıla düşürüldü. Kaçakçılığın ve IMEI klonlanmasının önüne geçilmesi için hazırlanan düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Telefoncular bu konuda tüketicileri uyardı, "1 yıl içerisinde SIM kartınızı telefona takıp sinyal almasını sağlayın" dedi.



BAYRAK DEĞİŞİMİ

Akçansa'nın Genel Müdürlüğü görevine 1 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Vecih Yılmaz atandı. Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grubu ve Akçansa Yönetim Kurulu Başkanı Burak Orhun, "Akçansa'nın yeni dönemde de gelecek hedeflerine doğru sağlam şekilde yol almaya devam edeceğine inanıyoruz" dedi.



320 BİNİNCİ KAMYONUNU ÜRETTİ

Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 320 bininci kamyonu Mercedes-Benz Actros olurken, fabrikanın gerçekleştirdiği toplam ihracat ise 100 bin adedi aştı. Mercedes- Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü / İcra Kurulu Üyesi Ulf Raese, "Aksaray Kamyon Fabrikamızda, yüksek nitelikli ve katma değerli sanayi üretimimizle birlikte bölge ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunuyoruz. 320 bininci kamyonumuzu üretmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.



YATIRIMLARIN % 75'İ YENI EKONOMİYE

Yeni ekonomi' odaklı büyüme stratejisi kapsamında, inovasyon ve teknoloji yatırımlarına hız veren Sabancı Topluluğu, Sabancı Almost Ready to Fly - Neredeyse Uçmaya Hazır programını hayata geçirdi. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Yatırımlarımızın yüzde 25'ini ana işlerimiz için planlarken, yüzde 75'ini yeni ekonomi alanındaki yatırımlarımıza ayırıyoruz" diye konuştu.



KASIM REKORU

İhracat Kasım ayında yüzde 1.9 artarak 21.9 milyar dolara çıktı. Tüm zamanların en yüksek Kasım ayı ihracat performansına ulaşılırken, 11 aylık ihracat yüzde 13.9 artarak 231.2 milyar, 12 aylık ihracat ise 253.5 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın geçen yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın 11 ayında da devam ettirdiğini ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaştığını belirtti. TİM Başkanı Mustafa Gültepe de 2022 için belirledikleri 250 milyar dolarlık hedefe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.



2.5 KAT TALEP

Hazine, dolar cinsi Ocak 2028 vadeli tahvilin yeniden ihracında 2 milyar dolar borçlandı. İhraç tutarının 8 Aralık'ta hesaplara gireceği açıklandı. Yapılan açıklamada, 150'ye yakın yatırımcının, artırım tutarının 2.5 katından fazla talep gösterdiği belirtilerek, "Tahvilin yüzde 55'i Ortadoğu, yüzde 22'si Birleşik Krallık, yüzde 13'ü ABD, yüzde 6'sı diğer ülkeler, yüzde 4'ü Türkiye'deki yatırımcılara satılmıştır" denildi.



KAMUDA İŞ FIRSATI

Milli Savunma Bakanlığı 319, Milli Savunma Üniversitesi 236, İçişleri Bakanlığı 80, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 sözleşmeli personel alacak. İlanlara göre, Milli Savunma Bakanlığı, mühendislik branşları ile mimar, tabip, psikolog, grafiker, istatistikçi, tekniker, teknisyen, laborant, mütercim tercüman, müze görevlisi, restoratör, hemşire, kütüphaneci, destek personeli ve büro personeli kadrolarına 319 sözleşmeli personel alımı yapacak. Milli Savunma Üniversitesi'ne alınacak 236 sözleşmeli personel ise büro personeli, grafiker, istatistikçi, kütüphaneci, mütercim tercüman, diyetisyen, psikolog gibi branşlarda olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez teşkilatına KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak 145 personel alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı'na ise 80 personel uzman yardımcısı olarak alınacak.

