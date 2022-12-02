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    • Ekonomi
    • 02.12.2022 14:45
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    • 02.12.2022 15:22
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    Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 2023 ve 2024 enflasyon tahminlerini açıkladı

    Son dakika haberi! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Küresel ölçekte sıkışan finansal koşulların da etkisiyle, başta Avrupa ekonomisi için olmak üzere, 2023 yılına ilişkin küresel büyüme tahminleri önemli ölçüde aşağı yönlü güncellenmiştir. Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kavcıoğlu’ndan flaş enflasyon açıklaması!

    Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Küresel ölçekte sıkışan finansal koşulların da etkisiyle, başta Avrupa ekonomisi için olmak üzere, 2023 yılına ilişkin küresel büyüme tahminleri önemli ölçüde aşağı yönlü güncellenmiştir." açıklamasında bulundu.


    Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

    2023 VE 2024 ENFLASYON TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

    Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.


    Uluslararası rezervlerimizi güçlendirmeye yönelik olarak proaktif bir rezerv yönetimi anlayışı benimsedik.

        Bu doğrultuda geliştirdiğimiz yeni yaklaşımlarla bir taraftan rezerv kaynaklarımızı çeşitlendirdik.

        Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin arttığı bir ortamda, yapısal olarak güçlenen cari fazla kapasitemizin en önemli unsuru olan sanayi üretiminde yakaladığımız ivmenin ve istihdamdaki kazanımlarımızın devamı açısından finansal koşulların destekleyici olması gerektiğini düşünüyoruz.

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