Borsa İstanbul'dan tüm zamanların en yüksek kapanışı! 1 ayda 500 bin yeni yatırımcı

Son 1 ayda 500 bin yeni yatırımcının geldiği Borsa İstanbul'da endeks tarihi bir eşiği daha geçti. BIST- 100 Endeksi dün 5 bin puanı geçerek tarihi zirvesini 5 bin 91 puan seviyesine taşıdı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentisinin güçlenmesinin küresel olumlu etkisi de piyasaya yansıdı. Borsa İstanbul yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 174 ile son 23 yılın en büyük yükselişine imza attı. Şirketlerin piyasa değeri de 5.7 trilyon lirayı geçerek rekor kırdı.
2 AYDA YÜZDE 57 ARTIŞ
Borsa İstanbul, son 2 ayda da yüzde 57 kazançla 2000 yılından bu yana en güçlü iki aylık performansını sergiledi. Üçüncü çeyrek şirket finansal sonuçlarının ardından borsadaki yükselişin sürpriz olmadığına dikkat çeken analistler; reel getiri arayışındaki yatırımcıların borsaya akın ettiğini vurguladı. Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın, Borsa İstanbul'un tarihi zamanlar yaşadığını ifade ederek, son dönemdeki en güçlü temanın, hâlâ ucuz kalmış endeks ağırlığı yüksek şirketler ve alternatifsizlik olduğunu vurguladı. Aydın, bu temanın zaman zaman kâr satışlarına sebep olabileceğini ancak genel olarak yükseliş trendinin korunmasını beklediklerini kaydetti.
GÜVENİLİR BİLGİYE ULAŞILACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kasım ayı itibarıyla 33 şirketin toplam 14.2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdiğini belirterek, "Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaştı" dedi. 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Nebati, borsada yatırımcı sayısının 3.2 milyon seviyesine ulaştığını söyledi. Finansal okuryazarlık konusuna verdikleri öneme işaret eden Nebati, "Piyasadaki tüm paydaşların katılımıyla bütüncül bir finansal eğitim portalını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Böylece her yaştan yatırımcılarımız güvenilir bilgiye kolayca erişerek finansal okuryazarlık yetkinliklerini artırma imkanına kavuşmuş olacak" dedi.
Borsaya girenlere şu uyarılar yapılıyor: Sosyal medyadan yatırım tavsiyesinde bulunan kişilerin tuzağına düşmeyin. Kısa vadeli düşünmeyin. Hisse seçerken iyi araştırma yapın.