Borsa İstanbul'dan tüm zamanların en yüksek kapanışı! 1 ayda 500 bin yeni yatırımcı

Son 1 ayda 500 bin yeni yatırımcının geldiği Borsa İstanbul'da endeks tarihi bir eşiği daha geçti. BIST- 100 Endeksi dün 5 bin puanı geçerek tarihi zirvesini 5 bin 91 puan seviyesine taşıdı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentisinin güçlenmesinin küresel olumlu etkisi de piyasaya yansıdı. Borsa İstanbul yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 174 ile son 23 yılın en büyük yükselişine imza attı. Şirketlerin piyasa değeri de 5.7 trilyon lirayı geçerek rekor kırdı.



2 AYDA YÜZDE 57 ARTIŞ

Borsa İstanbul, son 2 ayda da yüzde 57 kazançla 2000 yılından bu yana en güçlü iki aylık performansını sergiledi. Üçüncü çeyrek şirket finansal sonuçlarının ardından borsadaki yükselişin sürpriz olmadığına dikkat çeken analistler; reel getiri arayışındaki yatırımcıların borsaya akın ettiğini vurguladı. Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın, Borsa İstanbul'un tarihi zamanlar yaşadığını ifade ederek, son dönemdeki en güçlü temanın, hâlâ ucuz kalmış endeks ağırlığı yüksek şirketler ve alternatifsizlik olduğunu vurguladı. Aydın, bu temanın zaman zaman kâr satışlarına sebep olabileceğini ancak genel olarak yükseliş trendinin korunmasını beklediklerini kaydetti.