424 bin sözleşmeliye hızlı kadro! Yeni istihdam edilecekelere 3+1 formülü...





KAPSAM GENİŞLEDİ

Düzenlemenin kapsamı da genişletildi. Araştırma görevlileri de düzenleme kapsamına alındı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, bu konuda, "YÖK Başkanımızın talebi vardı; 50-D diye bilinen araştırma görevlilerinin 33/A'ya geçirilmesi konusu vardı. Bunlar bulunduğu yerde kadroya geçecek" dedi.