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    424 bin sözleşmeliye hızlı kadro! Yeni istihdam edilecekelere 3+1 formülü...

    Sözleşmeli personele kadro bu ay Meclis’te görüşülecek. Kamu kurumlarındaki ve belediyelerdeki 424 bin sözleşmeli personel yasa çıkar çıkmaz süre aranmaksızın kadroya geçerken, yeni istihdam edileceklere 3+1 modeli uygulanacak.

    Sözleşmeliye hızlı kadro

    Kamuda görev yapan sözleşmelilerin yüzü detayları açıklanan düzenlemeyle güldü. Düzenleme bu ay Meclis'te ele alınacak. Hızla Meclis süreci tamamlanarak yürürlüğe girmesi planlanan yasa ile 424 bin sözleşmeli süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Yeni sözleşmeliler için ise 3+1 modeli uygulanacak.



    227 BİNİ 3 ALANDA
    Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.



    Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak.



        KAPSAM GENİŞLEDİ
        Düzenlemenin kapsamı da genişletildi. Araştırma görevlileri de düzenleme kapsamına alındı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, bu konuda, "YÖK Başkanımızın talebi vardı; 50-D diye bilinen araştırma görevlilerinin 33/A'ya geçirilmesi konusu vardı. Bunlar bulunduğu yerde kadroya geçecek" dedi.



        Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi, sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilecek.



        Böylece mevzuat karmaşasının giderilmesi, kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması öngörülüyor.



            NAKİL İÇİN 4 YIL ŞART
            4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecek.

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