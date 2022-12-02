424 bin sözleşmeliye hızlı kadro! Yeni istihdam edilecekelere 3+1 formülü...

Kamuda görev yapan sözleşmelilerin yüzü detayları açıklanan düzenlemeyle güldü. Düzenleme bu ay Meclis'te ele alınacak. Hızla Meclis süreci tamamlanarak yürürlüğe girmesi planlanan yasa ile 424 bin sözleşmeli süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Yeni sözleşmeliler için ise 3+1 modeli uygulanacak.
227 BİNİ 3 ALANDA
Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.
Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak.