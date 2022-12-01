SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den şirket sahiplerine hisse fiyatı uyarısı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şirket sahiplerinin özellikle kritik durumlarda hisselerin fiyatlarıyla ilgili konuşmasına sıcak bakmadıklarını belirterek, "Bu tür açıklamalar hakkında geçmişte de incelemeler yaptık. Bundan sonra da dikkatle takip edeceğiz." dedi.

AA muhabirine, sermaye piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gönül, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) düzenlemelerin yapıldığını hatırlatarak, orta vadeyi de kapsayan düzenlemeler üzerinde çalışmaların olduğu söyledi.

Gönül, bu konuda Borsa İstanbul, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile çalıştıklarını ifade etti.

Düzenlemeleri yaparken her zaman paydaşlarının iyi niyetli olduklarını varsaymaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Bir taraftan da kötü niyetlilerin üzerine gitmek ve onları engellemek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Düzenlemelerinin hiçbir zaman durmayacağını belirten Gönül, şunları kaydetti: "Tedbirleri günün şartlarına göre almaya devam edeceğiz ama bu tedbirler içerisinde en önemli olan Risk Merkezi'nin kurulmasıdır. Biraz önce saydığım Borsa İstanbul grubu ve biz bir Risk Merkezi kuruyoruz. Böylece riskli işlemler, yoğunlaşma riskleri, aracı kurum riskleri ve müşteri riskleri gibi risklerin daha verimli analiz edilmesi sağlanacak."