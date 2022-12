SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den şirket sahiplerine hisse fiyatı uyarısı

"DİKKATİ ÇEKEN HER HİSSE HAREKETİNİ TAKİP EDİYORUZ"

SPK Başkanı Gönül, piyasalardaki hareketi yakından takip ettiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizim günlük raporlarımız olur. Her hissenin hareketi için, dikkati çeken her hisse hareketi için bunları takip ederiz. Bu hisse neden yükselmiş, neden düşmüş?... Bunların hepsi bizim izleme komitesi tarafından izlenir. Burada ciddi bir ekip çalışır. Ciddi bir teknoloji çalışır. Tabii bunların tekrar denetimden geçmesi, altyapısının hazırlanması belirli bir süreç. Eğer hakikaten kanuna aykırı bir işlem varsa ve tespit ettiysek, cezaya döner."

Gönül, bazı hisselerin dikkati çeken performanslarına da değinerek, "Biz fiyata karışmayız, bizim için fiyat önemli değildir. Bu fiyatın gerçekleşmesi gerçek mi, arz-talep yönlü mü gerçekleşmiş, yoksa arkada başka işler mi dönmüş, suni piyasa mı oluşturulmuş, manipülasyon mu yapılmış, biz ona bakarız." ifadelerini kullandı.