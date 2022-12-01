EYT Kredi Garanti Fonu kredi faizi ne kadar olacak? Kredi Garanti Fonu (KGF) nedir, işverenlere EYT kıdem tazminatı kredisi ne kadar verilecek?

Son dakika haberine göre, TİSK Başkanı Akkol, EYT'lilerin kıdem tazminatı için işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan uygun kredi müjdesinin Bakan Bilgin tarafından verildiğini açıkladı. Peki, Kredi Garanti Fonu (KGF) nedir, işverenlere EYT kıdem tazminatı kredisi ne kadar verilecek? İşte detaylar!
EYT'LİLERİN KIDEM TAZMİNATI İÇİN İŞVERENE DESTEK MÜJDESİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takvimini belirlemek üzere TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'la Bakanlık'ta bir araya geldi.
TİSK Başkanı Akkol, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Emekli çalışanlar ile emekli olmayan çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. İşverenlere ilave maliyet olmadan istihdam ilişkisi devam edecek." dedi.
TİSK Başkanı Akkol, EYT'lilerin kıdem tazminatı için işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan uygun kredi müjdesinin Bakan Bilgin tarafından verildiğini açıkladı.
EYT KREDİ GARANTİ FONU KREDİ FAİZİ NE KADAR OLACAK?
Henüz kredi miktarı ve faiz oranı hakkında açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır...
KGF Nedir?
KGF (Kredi Garanti Fonu), KOBİ'lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olan bir fondur. KGF kredisi ile esnaflar ya da KOBİ'ler kredi kullanımını daha kolay tamamlayabilmektedir.