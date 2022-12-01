1. ve 2. Asgari ücret tespit toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ 2022! 2023 Asgari ücrete kaç TL zam gelecek?

"İŞVERENLER OLARAK ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"



Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Bugün bir planlama için buradayız. İşverenler olarak elimizi taşın altına koyacağız. Analiz ve anketlere dayalı birçok çalışmamız var." dedi.



EYT İLE İLGİLİ MÜJDEYİ BAKAN VERDİ



EYT ilgili de konuşan Akkol, "Emekli ile emekli olmayanlar arasındaki SGK prim farkı karşılanacak. Bakan bize müjdeyi verdi. Yüzde 80'in üzerinde çalışan işe devam etmek istiyor." şeklinde konuştu.



İşte Akkol'un açıklamaları:

TİSK'i biliyorsunuz. Gerek asgari ücret gerek çalışma hayatını ilgilendiren kanun ve düzenlemede çalışanların beklentisini öncelik olarak belirliyor. Çalışma arkadaşlarımızın refahının, iş sağlığının iş verenler için ne kadar önemli olduğunu ısrarlı şekilde anlatıyoruz. TİSK camiası olarak kendi ekosistemimizden dünyaya örnek uygulamalar çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşletmelerin sürdürülebilirliğinin önemini de sizlerle paylaşıyoruz. İşletmelerin sürdürülebilirliği çalışma arkadaşlarımızın daha fazla gelire ulaşması için önemli. Bu sebeplerle EYT konusunda hem çalışan hem de işletmelerin beklentilerini aynı anda karşılayacak düşünceler olduğunu biliyoruz. Biz TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerisi olarak sunmayı seven teşkilatız. EYT kapsamında da benzer yaklaşımımız var.

Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanların SGK ve işveren primi artıyor.

Yüzde 80'in üzerindeki EYT'liler iş hayatına devam etmek istiyor. Devletten Maaş almak ve işletmede çalışmak istiyor. Çok sayıda işveren istihdamı devam ettirmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Bu uyumun kaybolmamasını istiyoruz. Emekli çalıştırırsanız maliyet söz konusu. Sayın bakanım müjdeli haberi vermişti. Emeklilerle emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek.