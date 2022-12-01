1. ve 2. Asgari ücret tespit toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ 2022! 2023 Asgari ücrete kaç TL zam gelecek?

EYT İÇİN DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili çalışmada da sona gelindi. AK Parti, teklifi aralık ayının son haftasında Meclis Başkanlığına sunmaya hazırlanıyor.
AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET VE EYT AÇIKLAMASI
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, EYT düzenlemesi, asgari ücret zammına ilişkin açıklama yaptı.
EYT düzenlemesi çalışmasını değerlendiren Kurtulmuş, "Hükümetin de AK Parti'nin de masasında olan bir konudur. Bütün teknik detaylar Çalışma Bakanlığımız tarafından yapıldı. Artık son noktaya gelinmiştir. Meclis takvimiyle de ilgili bir mesele. Cumhurbaşkanımız kamuoyuna açıklayacaktır. Son dokunuşlar yapıldı. Hızlı bir şekilde yasalaşması gündemde.Emeklilikle ilgili 3 şey biliyorsunuz; yıl, prim ve yaş meselesidir. Burada hem beklentileri karşılayabilecek hem rasyonel adımlar atılacak. Teknik bir konu, istenilenler neler, onları biliyoruz." dedi.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI
Kurtulmuş asgari ücret ile ilgili şunları söyledi;
"Resmi rakam söyleyemem, ilk toplantı bugün yapılacak. iş veren ve işçi kesimi herkes kendi tekliflerini gündeme getirecek. Makul bir asgari ücretin getirilmesi için çalışılacaktır. Vatandaşı hayat pahalılığına ezdirmemek.
Rakamları söylemem. Alım gücünün artırılması en temel önceliğimizdir. Rakamları ortaya koyarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmek doğru değildir. İşsizliğin daha aşağı çekilmesi hükümetin önceliklerindendir. Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret anlamına gelmiştir. Ümit ediyorum; 'Oldu', 'İyi oldu' denecek bir ücret olacak."
BAŞKAN ERDOĞAN DÜN BAKANLARLA GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara'da EYT ve 2023 yeni asgari ücret zammı konularıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.
BAKAN BİLGİN SENDİKALARLA BULUŞUYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüştü. Yapılan görüşmede asgari ücret konusunda bilgi alışverişi yaptı. Asgari ücret takvimi ele alınırken, özellikle yeni model üzerinde duruldu.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU: ÖNCEKİLERDEN FARKLI BİR HAZIRLIK VAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in yeni bir çalışma yaptığını belirterek, "Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" demişti.
Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Emin olun enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz" sözlerini sarf etmişti. İşte merak edilen yeni modelin bugünkü toplantıda ele alınması bekleniyor. Bu açıklamalar asgari ücretin daha kısa aralıklarla belirlenebileceği yorumlarına da yol açmıştı.