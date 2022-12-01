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    • Ekonomi
    • 02.12.2022 09:40
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    • 02.12.2022 09:41
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    Doğalgaz desteği 2022 Aralık ödeme takvimi netleşti mi? Aralık ayı Doğalgaz destek ödemesi YATTI MI? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Aralık ayı 2022 doğalgaz desteği ne zaman yatacak, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen doğalgaz yardımı ile ilgili son açıklamalar sıkı takip ediliyor. Peki, Aralık ayı Doğalgaz destek ödemesi YATTI MI? Doğalgaz desteği 2022 Aralık ödeme takvimi netleşti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    Aralık ayı Doğalgaz destek ödemesi YATTI MI?

    Aralık ayının gelmesiyle birlikte doğalgaz destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Sosyal yardım kapsamında yer alan doğalgaz desteğinin aralık ayında ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Eylül ayında başlayan kış dönemi doğalgaz yardımı için vatandaşların PTT'ye gidip faturalarını ibraz etmesi gerekiyor. Peki, Aralık ayı Doğalgaz destek ödemesi YATTI MI? Doğalgaz desteği 2022 Aralık ödeme takvimi netleşti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

    DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3.5 saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası sosyal yardım ödemelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

    Gelir seviyesi belli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza koruyucu önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdik. Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak. Doğalgaz yardımının 2022 kış dönemi ilk ödemesi de bu hafta gerçekleştirilecektir.

    DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

    Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

        DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

        • Türk vatandaşı olması,

        • E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

        • Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

        • İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

        • Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

        • Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

        DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Doğalgaz desteği başvuru işlemleri 5 Eylül tarihinden itibaren alınmaya başladı. Doğal gaz yardımlarından yararlanmak isteyenler ihtiyaç sahibi olmak şartıyla e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilirler.

        Doğal gaz yardımlarından alt yapı bulunan ve doğal gaz aboneliği bulunan tüm vatandaşlar yararlanabilecek. Doğal gaz desteği ücretleri 900 TL ile 2500 TL arasında değişkenlik göstermektedir.
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        Haberler Ekonomi Doğalgaz desteği 2022 Aralık ödeme takvimi netleşti mi? Aralık ayı Doğalgaz destek ödemesi YATTI MI? e-Devlet sorgulama ekranı!
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