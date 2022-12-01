Dünyada resesyon Türkiye’de büyüme! Rekor 9 çeyreğe çıktı

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı yeni modeli ile pozitif ayrışmasını sürdüren Türkiye ekonomisi frene basmıyor. Küresel resesyon endişelerinin had safhaya ulaştığı üçüncü çeyrekte, Türkiye büyümeye devam etti. Ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.9 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi son 9 çeyrek kesintisiz büyüme performansına ulaşmış oldu. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla TL bazında 12.5 trilyon TL, dolar bazında ise 842.3 milyar dolar oldu.
G20'DE DÖRDÜNCÜ SIRADA
Kişi başı gelir 9 bin 861 dolarla 5 yılın zirvesine çıktı. Türkiye şu ana kadar üçüncü çeyrek verilerini açıklayan ülkeler arasında da büyüme performansında ilk 10'da yer aldı. Malezya'nın yüzde 14.2 ile ilk sırada yer aldığı listede, Filipinler ve İsrail yüzde 7.6 ile ilk üçte yer aldı.
BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI | VİDEO İZLE
Euro Bölgesi'nin üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 2.1'de kalırken, Almanya yüzde 1.1, Fransa ise yüzde 1 büyüyebildi. Türkiye, G20 ülkeleri içerisinde Suudi Arabistan, Endonezya ve Meksika'nın ardından 4'üncü sırada yer aldı.
9 AYDA YÜZDE 6.2 BÜYÜME
Yılın ilk 9 ayındaki büyüme yüzde 6.2 olarak gerçekleşti. Orta Vadeli Program'da bu yılki büyümenin yüzde 5 olması öngörülüyor. Büyümeye iç ve dış talebin 7 çeyrektir kesintisiz katkı verdiği gözlendi. Büyümeye iç talep yüzde 3.2, net dış talep ise 0.7 puan katkı verdi. Türkiye Ekonomi Modeli'nin önemli amaçlarından biri olan ihracat ve makine- teçhizat yatırımlarının üçüncü çeyrek büyümesine katkısı 4.4 puan olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte makine-teçhizat yatırımları yüzde 14.3 arttı. Yatırımların yüzde 19.9 azaldığı inşaat sektöründe ise tarihin en büyük sosyal konut projesinin start almasının etkisiyle 2023'de ciddi bir toparlanma bekleniyor.