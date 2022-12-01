Dünyada resesyon Türkiye’de büyüme! Rekor 9 çeyreğe çıktı

ERDAL BAHÇIVAN/İSO BAŞKANI: DİNAMİZMİN GÖSTERGESİ

Büyüme verilerini Türkiye ekonomisinin dinamizminin bir göstergesi olarak değerlendirirken, nitelikli büyümenin korunması için, sanayi büyümesinin payının artırılması gerektiğinin altını çizmek isteriz.

GÜRSEL BARAN/ATO BAŞKANI: TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIK

Türkiye'nin performansını koruması, bağışıklığının güçlü olduğunun göstergesi. Türkiye ekonomisi doğru rotada. Dinamik reel sektörü, basiretli yönetimi ve insan kaynağıyla Türkiye'nin önü açık.

ALİ KOPUZ/İSTİB BAŞKANI: BU BÜYÜME ÇOK DEĞERLİ

Euro Bölgesi ekonomisinin yıllık bazda 2.1 büyüdüğünü göz önüne alırsak, Türkiye'nin yakaladığı yüzde 3.9'luk büyüme rakamının ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlayabiliriz.

ADİL PELİSTER/İKMİB BAŞKANI: 2022'DE % 5 GEÇİLEBİLİR

Ülkemızin yıl sonu büyüme beklentisi uluslararası kuruluşlar tarafından yukarı revize edildi ve yüzde 5'in üzeri bekleniyor. Biz de ihracatta kimya sektörümüzün yıllık bazda yüzde 30 büyümesini bekliyoruz.

EN GÜÇLÜ BÜYÜYEN ÜLKELERDEN OLACAĞIZ

Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uyguladıkları selektif kredi politikasıyla ekonomideki kaynakların etkin ve verimli alanlarda kullanılmasını sağladıklarını, politikalarının olumlu sonuçlarını da almaya devam ettiklerini bildirdi. Ekonominin 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3.9 büyüdüğüne dikkati çeken Nebati, "Büyüme 9 aylık dönemde yüzde 6.2 oldu. OVP'de (2023-2025) öngördüğümüz şekilde yılı yüzde 5 civarı büyümeyle kapatarak, bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız" dedi.

1.7 MİLYON İSTİHDAM

Uyguladıkları politikalarla zorlu küresel koşullara rağmen ülkenin yatırımda, istihdamda, üretimde ve ihracatta pozitif ayrışmaya devam ettiğini vurgulayan Nebati, üçüncü çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş istihdamın yıllık 1.7 milyon kişi arttığını ve işsizliğin yüzde 10'a gerilediğini kaydetti.

İHRACATIN KATKISI SÜRÜYOR

İhracat üçüncü çeyrekte yüzde 12.6 arttı ve ekonomiye 2.9 puan katkı verdi. İthalat ise yüzde 12.2'lik artışıyla büyümeyi 2.24 puan geriletti. Stok değişimleri bu yıl büyümeyi her çeyrekte aşağı çekti. İstatistiki hatayı da içeren stoklardaki azalmanın büyüme üzerinde üçüncü çeyrekte de negatif etkisi 9.5 puan oldu.