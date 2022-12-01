1 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Aralık ayı evde bakım maaşı YATTI MI? e-Devlet sorgulama ekranı!

1 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası yattı mı sorusu gündem oldu. Evinde ağır engelli veya bakıma ihtiyaç duyan kişilere yönelik ödenen evde bakım maaşları sorgulanıyor. Aralık ayının gelmesiyle birlikte evde bakım parası yattı mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 1 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Bakanlık tarafından evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. Bu ayki evde bakım maaşı ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılacak.
2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2.354 lira tutarındaki evde bakım desteği 3.340 liraya çıktı.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.