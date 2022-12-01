Dünyada resesyon endişeleri artarken Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte de büyüdü | Ekonomi haberleri





EN GÜÇLÜ BÜYÜYEN ÜLKELERDEN OLACAĞIZ

Ekonominin bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3.9 büyüdüğüne dikkati çeken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Böylece büyüme 9 aylık dönemde yüzde 6.2 olmuştur. OVP'de (2023-2025) öngördüğümüz şekilde yılı yüzde 5 civarı büyümeyle kapatarak, bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız. Büyümemize iç ve dış talep 7 çeyrektir pozitif katkı vermekte ve 9 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecimiz devam etmektedir."



ASGARİ ÜCRET İÇİN '10 BİN LİRA' TEKLİFİ

Asgari ücret zammını belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takviminin bugün belirlenmesi planlanırken, çalışan kesimin zam beklentilerine ilişkin açıklamalar gelmeye başladı. Hak-İş Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, asgari ücretin 10 bin lira civarında olması gerektiğini söyledi. EYT düzenlemesiyle ilgili de konuşan Öz, "Düzenlemeden yararlanacak vatandaşların işe giriş tarihleriyle ilgili düzenlemenin 31 Aralık 1999 tarihine kadar çekilmesinin uygun olacağını düşünüyorum" diye konuştu. (Barış ŞİMŞEK)

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