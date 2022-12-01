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    Dünyada resesyon endişeleri artarken Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte de büyüdü | Ekonomi haberleri

    Türkiye ekonomisi 9 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Dünyada resesyon endişelerinin arttığı 3. çeyrekte, Türkiye ekonomisi yüzde 3.9 büyüme kaydetti... İşte sizler için derlediğimiz 1 Aralık TAKVİM Gazetesi ekonomi haberleri...

    Kesintisiz büyüyoruz

    Küresel ekonomide resesyon endişelerinin had safhaya ulaştığı üçüncü çeyrekte, Türkiye büyümeye devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre; ekonomi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.9 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi son 9 çeyrek kesintisiz büyüme performansına ulaşmış oldu. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) TL bazında 12.5 trilyon lira, dolar bazında ise 842.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    G20'DE DÖRDÜNCÜ
    Kişi başı gelir 9 bin 861 dolarla 5 yılın zirvesine çıktı. Türkiye şu ana kadar üçüncü çeyrek verilerini açıklayan ülkeler arasında büyüme performansında ilk 10'da yer aldı. Türkiye, üçüncü çeyrekte verisi açıklanan G20 ülkeleri içerisinde de Suudi Arabistan, Endonezya ve Meksika'nın ardından 4'üncü sırada yer aldı.



    9 AYDA % 6.2 BÜYÜME
    Yılın ilk 9 ayındaki büyüme yüzde 6.2 alarak gerçekleşti. Orta Vadeli Program'da bu yılki büyümenin yüzde 5 olması öngörülüyor. Büyümeye iç talep 3.2, net dış talep ise 0.7 puan katkı verdi. İhracat ve makine-teçhizat yatırımlarının üçüncü çeyrek büyümesine katkısı 4.4 puan olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte makineteçhizat yatırımları yüzde 14.3 arttı. Vatandaşın tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.9 artarken, bunun büyümeye katkısı 12 puan oldu. İhracat üçüncü çeyrekte yüzde 12.6 arttı ve ekonomiye 2.9 puan katkı verdi.



    9 ÇEYREK KESİNTİSİZ BÜYÜME



        TÜRKİYE İLK 10'DA



        EN GÜÇLÜ BÜYÜYEN ÜLKELERDEN OLACAĞIZ
        Ekonominin bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3.9 büyüdüğüne dikkati çeken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Böylece büyüme 9 aylık dönemde yüzde 6.2 olmuştur. OVP'de (2023-2025) öngördüğümüz şekilde yılı yüzde 5 civarı büyümeyle kapatarak, bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız. Büyümemize iç ve dış talep 7 çeyrektir pozitif katkı vermekte ve 9 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecimiz devam etmektedir."

        ASGARİ ÜCRET İÇİN '10 BİN LİRA' TEKLİFİ
        Asgari ücret zammını belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takviminin bugün belirlenmesi planlanırken, çalışan kesimin zam beklentilerine ilişkin açıklamalar gelmeye başladı. Hak-İş Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, asgari ücretin 10 bin lira civarında olması gerektiğini söyledi. EYT düzenlemesiyle ilgili de konuşan Öz, "Düzenlemeden yararlanacak vatandaşların işe giriş tarihleriyle ilgili düzenlemenin 31 Aralık 1999 tarihine kadar çekilmesinin uygun olacağını düşünüyorum" diye konuştu. (Barış ŞİMŞEK)

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        Haberler Ekonomi Dünyada resesyon endişeleri artarken Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte de büyüdü | Ekonomi haberleri
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