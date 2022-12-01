Dünyada resesyon endişeleri artarken Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte de büyüdü | Ekonomi haberleri

Küresel ekonomide resesyon endişelerinin had safhaya ulaştığı üçüncü çeyrekte, Türkiye büyümeye devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre; ekonomi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.9 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi son 9 çeyrek kesintisiz büyüme performansına ulaşmış oldu. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) TL bazında 12.5 trilyon lira, dolar bazında ise 842.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
G20'DE DÖRDÜNCÜ
Kişi başı gelir 9 bin 861 dolarla 5 yılın zirvesine çıktı. Türkiye şu ana kadar üçüncü çeyrek verilerini açıklayan ülkeler arasında büyüme performansında ilk 10'da yer aldı. Türkiye, üçüncü çeyrekte verisi açıklanan G20 ülkeleri içerisinde de Suudi Arabistan, Endonezya ve Meksika'nın ardından 4'üncü sırada yer aldı.
9 AYDA % 6.2 BÜYÜME
Yılın ilk 9 ayındaki büyüme yüzde 6.2 alarak gerçekleşti. Orta Vadeli Program'da bu yılki büyümenin yüzde 5 olması öngörülüyor. Büyümeye iç talep 3.2, net dış talep ise 0.7 puan katkı verdi. İhracat ve makine-teçhizat yatırımlarının üçüncü çeyrek büyümesine katkısı 4.4 puan olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte makineteçhizat yatırımları yüzde 14.3 arttı. Vatandaşın tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.9 artarken, bunun büyümeye katkısı 12 puan oldu. İhracat üçüncü çeyrekte yüzde 12.6 arttı ve ekonomiye 2.9 puan katkı verdi.
9 ÇEYREK KESİNTİSİZ BÜYÜME