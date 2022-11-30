Tuzla Aydınlı mahallesi Konaşlı 2+1, 3+1 KURA SONUÇLARI açıklandı mı? TOKİ İstanbul TUZLA 508 konut kura çekimi canlı yayın

TOKİ İstanbul Tuzla Aydınlı mahallesi 508 konut için 30 Kasım 2022 tarihinde kura çekimi yapacak. 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından çekilecek Konut Belirleme Kurası canlı yayınlanacak. Peki TOKİ İstanbul TUZLA 508 konut kura çekimi saat kaçta? Tuzla Aydınlı mahallesi Konaşlı 2+1, 3+1 KURA SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi;
"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."
TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
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