Tuzla Aydınlı mahallesi Konaşlı 2+1, 3+1 KURA SONUÇLARI açıklandı mı? TOKİ İstanbul TUZLA 508 konut kura çekimi canlı yayın

TOKİ İstanbul Tuzla Aydınlı mahallesi 508 konut için 30 Kasım 2022 tarihinde kura çekimi yapacak. 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından çekilecek Konut Belirleme Kurası canlı yayınlanacak. Peki TOKİ İstanbul TUZLA 508 konut kura çekimi saat kaçta? Tuzla Aydınlı mahallesi Konaşlı 2+1, 3+1 KURA SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?