TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | Tuzla TOKİ 2+1 3+1 kura çekimi CANLI izle YOUTUBE! 2022 TOKİ İstanbul Tuzla 50 BİN KONUT kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ tarafından başlatılan 250 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri devam ederken bir yandan da 50 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi yapılacak. Buna göre İstanbul ilinin Tuzla ilçesinde Aydınlı mahallesi Konaşlı mevkinde 508 adet konut için Konut Belirleme Kurası çekilecek. İşte detaylar...