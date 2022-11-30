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    • Ekonomi
    • 30.11.2022 15:32
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    • 30.11.2022 15:32
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    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme takvimi açıklandı mı 2022-23?

    Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon ödemeleri yapılacak mı merak edilip araştırılıyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerinden kimlerin yararlanacağını açıkladı. Bakan Koca "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" ifadelerini kullandı. Promosyon ödemeleri hakkında açıklama geldi mi merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme takvimi açıklandı mı 2022-23? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde teşvik ödemelerine dair açıklama gelmişti. Şimdi gözler promosyona çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme takvimi açıklandı mı 2022-23? İşte merak edilenler!

    SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık çalışanlarına teşvik ve promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin henüz resmi tarih ise açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMELERİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerinden kimlerin yararlanacağını açıkladı. Bakan Koca "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" ifadelerini kullandı.

        Yönetmelikte, temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan "ek ödemeler" konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.

        Teşvik ek ödemesinde işin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, bulaşıcı hastalık sürveyansı, kanser tarama hizmetleri, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi; 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve benzeri kriterler ile; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınacak. Ayrıca Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre 0 ile 1 arasında değişen birim teşvik katsayısı esas alınacak.
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        Haberler Ekonomi Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme takvimi açıklandı mı 2022-23?
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