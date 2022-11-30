Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde teşvik ödemelerine dair açıklama gelmişti. Şimdi gözler promosyona çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme takvimi açıklandı mı 2022-23? İşte merak edilenler!
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık çalışanlarına teşvik ve promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin henüz resmi tarih ise açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMELERİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerinden kimlerin yararlanacağını açıkladı. Bakan Koca "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" ifadelerini kullandı.