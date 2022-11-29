Yusufeli Barajı’nda sular yükselmeye başladı





"SUYUN GELİŞİNİ İZLEMEYE GELDİK"

Köyleri sular altında kalan vatandaşlar, suyun gelişini izlemek ve kayıt altına almak için baraj sularını takip ediyor. Yeniköy köyü sakinlerinden İsmail Aydın (30) dün itibariyle köydeki evlerini terk ettiklerini ifade ederek "Eşyamızı, enkazımızı söktük geldik. Dün itibariyle köyden ayrıldık. Bugünde son son suyun gelişini izlemeye geldik. Yıllarımız, çocukluğumuz geçtiği bu derelerde, yürüdüğümüz bu yollarda bir dahası olmayacak bizim için. Tarih oldu artık, çok duygulandık. Her şeyin hayırlısı" ifadelerini kullandı.