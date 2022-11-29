Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 55 kişi istihdam edecek! Kimler başvuru yapabilir?

Yazılı sınav 15 Ocak 2023 saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sonuçlar kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek adaylardan, en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen kontenjanların 4 katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınav tarihi ve yeri kurumun internet adresinden ilan edilecek.