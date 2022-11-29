Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 55 kişi istihdam edecek! Kimler başvuru yapabilir?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Başkanlığa, strateji ve bütçe uzman yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacak.
İlana en az 4 yıllık lisans eğitimi veren iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, maliye, sosyoloji, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümlerinden veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bunlara denk kabul edilen bölümlerden mezun olan adaylar başvurabilecek.
Adayların, 2021 ve 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan istenilen bölümlerde en az 70 puan almış olması gerekiyor. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 22 Aralık'tan itibaren Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "www.sbb.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacak.