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    • Ekonomi
    • 30.11.2022 10:47
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    • 30.11.2022 10:47
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    SED yardımı kaç TL oldu? Aralık ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak 2022? e-Devlet SED yardımı sorgulama ekranı!

    Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Aralık ayına sayılı günler kala SED ödemelerinin ne zaman yatacağı merak edilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından son dakika açıklama geldi mi merak ediliyor. Peki, Aralık ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak 2022? SED yardımı kaç TL oldu? e-Devlet SED yardımı sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    Aralık ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak 2022?

    Aralık ayına sayılı günler kala SED ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor. Peki, Aralık ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak 2022? SED yardımı kaç TL oldu? İşte e-Devlet SED yardımı sorgulama ekranı!

    2022 ARALIK AYI SED YARDIMI YATTI MI?

    2022 Aralık ayı SED yardımı ödemeleri henüz hesaplara geçmedi. Bakanlık tarafından açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    E-DEVLET SED YARDIMI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

    2022 SED YARDIMI NE KADAR?

    SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor.

    SED YARDIMI NEDİR?

    Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.

        EKONOMİK DESTEK HİZMETİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?

        Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

        SED YARDIMI ŞARTLARI NELER?

        * Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

        * Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        * Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        * Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.
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        Haberler Ekonomi SED yardımı kaç TL oldu? Aralık ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak 2022? e-Devlet SED yardımı sorgulama ekranı!
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