Site sahte vurgun gerçek! Tatil planları yapanlar işte dikkat etmeniz gerekenler...





19 SAHTE ŞİRKET

Muğla başta olmak üzere pek çok ilde bulunan turistik otellerin internet sitelerinin sahtesini açarak yerli ve yabancı turistleri dolandırdıkları belirlenen suç örgütü 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Takipte, suç örgütü üyelerinin 19 sahte şirket üzerine banka hesapları açtığı, sabit telefon hatları aldığı, açılan sahte web siteleri üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilere yönelik Muğla, İstanbul, İzmir, Ankara, Tokat, Manisa, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, Samsun, Mersin, Hatay, Zonguldak, Yozgat, Aksaray'da operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 25 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.