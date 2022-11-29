Site sahte vurgun gerçek! Tatil planları yapanlar işte dikkat etmeniz gerekenler...

Lüks otellerin internet sitelerini kopyalayarak yapılan 'rezervasyon' dolandırıcılığına bir örnek daha geldi. Açtıkları sahte siteler üzerinden otel rezervasyonu yaptırmak isteyen 180 yerli ve yabancı tatilciyi 12 milyon 346 bin lira dolandıran bir suç örgütü ortaya çıkarıldı. Muğla merkezli 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.
19 SAHTE ŞİRKET
Muğla başta olmak üzere pek çok ilde bulunan turistik otellerin internet sitelerinin sahtesini açarak yerli ve yabancı turistleri dolandırdıkları belirlenen suç örgütü 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Takipte, suç örgütü üyelerinin 19 sahte şirket üzerine banka hesapları açtığı, sabit telefon hatları aldığı, açılan sahte web siteleri üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilere yönelik Muğla, İstanbul, İzmir, Ankara, Tokat, Manisa, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, Samsun, Mersin, Hatay, Zonguldak, Yozgat, Aksaray'da operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 25 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
BUNLARA DİKKAT!
Giriş yapılan linklere, gelen maillerin uzantılarına ve mesaj gelen numaralara karşı dikkatli olunmalı.
Otelin internet sitesinde yer alan numara aranarak bilgi sahibi olunmalı. Bilgiler otelin web sitesine manuel bir şekilde girilerek kontrol edilmeli.
Acentelerin gerçekten o otellerle çalışıp çalışmadığı, otel ile iletişime geçerek mutlaka doğrulanmalı.
Mümkün olduğunca kurumların veya acentelerin mobil uygulamaları üzerinden iletişime geçilmeli.
Acentelerin sitelerinde TÜRSAB hologramı ve Qr kodu kontrol edilmeli.