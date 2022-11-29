Sağlık Bakanlığı, 42 bin 500 personel ve işçi alımı yapacak! Başvurular nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 42 bin 500 personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre; 5 bin 80'i temizlik görevlisi olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak. Başvurular, 'esube.iskur. gov.tr' adresi üzerinden 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile bin 183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşacak.