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    Sağlık Bakanlığı, 42 bin 500 personel ve işçi alımı yapacak! Başvurular nasıl yapılacak?

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sağlık personeli ve bin 183 sözleşmeli personel alıyor. En çok 15 bin 537 kişi ile tıbbi sekreter aranıyor.

    42 bin 500 kişi aranıyor

    Sağlık Bakanlığı'nın 42 bin 500 personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre; 5 bin 80'i temizlik görevlisi olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak. Başvurular, 'esube.iskur. gov.tr' adresi üzerinden 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile bin 183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşacak.



    Sözleşmeli personel alımı KPSS sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile yapılacak. Adaylar tercihlerini 30 Kasım-5 Aralık'ta ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.



    İŞTE 30 BİN SAĞLIK PERSONELİ
    ■ Biyolog: 27
    ■ Çocuk gelişimcisi: 98
    ■ Dil ve konuşma terapisti: 41
    ■ Diyetisyen: 245
    ■ Ebe: 1.470
    Fizyoterapist: 490
    ■ Hemşire: 4.998 + 833
    ■ İş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist): 28
    ■ Odyolog: 25
    ■ Perfüzyonist: 25
    ■ Psikolog: 245
    ■ Sağlık fizikçisi: 32



        ■ Anestezi/Teknisyen: 79
        ■ Çevre sağlığı/Teknisyen: 15
        ■ İlk ve acil yardım /Teknisyen: 520
        ■ Laboratuvar/Teknisyen: 69
        ■ Röntgen/Teknisyen: 89
        Adli tıp/Tekniker: 23
        ■ Diş sağlığı/Tekniker: 304
        ■ Ameliyat/Tekniker: 147
        ■ Anestezi/Tekniker: 460
        ■ Çevre sağlığı/Tekniker: 83
        Diş protez/Tekniker: 98
        Diyaliz//Tekniker: 126
        ■ Eczane/Tekniker: 196
        Elektronörofizyoloji/Tek.: 25
        ■ Evde bakım/Tekniker: 490
        Fizik tedavi/Tekniker: 177



        ■ Acil yardım/Tekniker: 1.098
        ■ İş ve uğraşı terapisi/ Tekniker: 49
        ■ Laboratuvar/Tekniker: 421
        Odyometri/Tekniker: 114
        Ortopedi/Tekniker: 129
        Patolojik anatomi/Tek.: 49
        ■ Radyoterapi/Tekniker: 27
        ■ Röntgen/Tekniker: 499
        ■ Tıbbi Sek./Tekniker: 15.537
        ■ Yaşlı bakım/Tekniker: 490
        ■ Sosyal çalışmacı/Tekniker: 89



        BİN 183 SÖZLEŞMELİ ALINIYOR
        ■ Büro personeli: 400
        ■ İstatistikçi: 38
        ■ Bilgisayar mühendisi: 70
        ■ Biyomedikal müh.: 116
        ■ Çevre mühendisi: 15
        ■ Elektrik/Elektronik mühendisi: 10
        ■ Endüstri mühendisi: 24
        ■ İnşaat mühendisi: 27
        ■ Şoför: 483



            11.317 İŞÇİYE İHTİYAÇ BULUNUYOR
            ■ Temizlik görevlisi: 5.080
            ■ Güvenlik görevlisi (silahsız): 3.559
            ■ Klinik destek elemanı: 791
            ■ Hasta karşılama ve yönlendirme gör.: 604
            ■ Elektrikçi: 275
            ■ Boyacı: 188
            ■ Marangoz: 121
            ■ Isıtma/sıhhi tesisatçı: 284
            ■ Bilgisayar bakım/ onarım: 261
            ■ Biyomedikal cihaz servis destek elemanı: 154

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            Haberler Ekonomi Sağlık Bakanlığı, 42 bin 500 personel ve işçi alımı yapacak! Başvurular nasıl yapılacak?
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