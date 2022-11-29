Esnafa can suyu! 100 milyar liralık kredi paketinde ödemeler başladı | Ekonomi haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar liralık esnaf kredi paketi desteğinde ödemeler başladı. Esnafa 60 ay vade imkanı ve yıllık yüzde 7.5 faiz oranıyla kredi verilecek. Halkbank aracılığıyla kullandırılacak kredi tutarı, 500 bin lira olacak. Türkiye genelinde esnaf odalarına kayıtlı tüm işletme sahipleri krediden yararlanabiliyor. 2 milyondan fazla esnafın krediden faydalanması, paketin reel sektöre olumlu yansıması bekleniyor.
KİMLER ALABİLECEK?
■ Odalara kayıtlı esnaf
■ Odalara kayıtlı sanatkarlar
ŞARTLAR NELER?
■ 60 ay (5 yıl vade)
■ Yıllık yüzde 7.5 faiz
NASIL BAŞVURULACAK?
■ Halkbank'a başvuru yapılacak.
■ Hazine destekli olacak.
GENÇLER İÇİN HANGİ AVANTAJ VAR
■ Genç girişimci kredi limiti 300 bin liraya çıktı.
■ Yaş şartı 30'dan 35'e yükseldi.
İNGİLTERE'DE MEMUR ZAMMI İÇİN PARA YOK
İngiltere Ulaştırma Bakanı Mark Harper, hızla yükselen enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla kamu sektöründe ücret artışını enflasyonun altında tutacaklarını söyledi. İngiltere'de tüketici fiyatları Ekim'de yıllık bazda yüzde 11.1 arttı. Ancak Temmuz-Eylül döneminde kamu sektöründe ücretler yıllık bazda yüzde 2.4 yükseldi. Özel sektörde ortalama artış yüzde 6.8 oldu. Harper, "Kamu sektöründe çalışan tüm işçilere ücret artışı vermek istiyoruz ve bunun için çabalıyoruz. Ancak enflasyonu büyütecek artışlar veremeyiz. Böyle bir ödeme için para yok. Özel sektörde de enflasyonu yakalayan artışlar görmedik" şeklinde konuştu.
OSB'DE MUZ HASADI
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nin, Türkiye'de ilk kez bir organize sanayi bölgesinde tarıma yönelik girişimde bulunarak 4 milyon lira yatırımla hayata geçirdiği Muz Serası Projesi'nde ilk hasat gerçekleştirildi. Osmaniye OSB Başkan Vekili Şerif Tosyalı, "Geçen yıl başlattığımız projemizde ilk hasat sonrasında 150 ton civarında ürün elde ettik. Yıllık 2 milyon lira gelir hedefliyoruz. Kendini 2 yılda amorti edecek proje ile OSB'mizin yıllık sabit giderlerinin yüzde 30'unu karşılayabileceğiz" dedi.
275 MİLYAR DOLAR YER 'ALTIN'DA
ALTIN Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin yer altında toplamı 275 milyar dolar değerinde çıkarılmayı bekleyen altın rezervi olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de 6 bin 500 ton metal altın potansiyeli bulunuyor. Bunun bugünkü rakamlarla ekonomik değeri 275 milyar dolar. Ülke olarak bunu insan yararına, çevreyi koruyarak sorumlu madencilik faaliyetleriyle ortaya çıkarıp ekonomiye kazandırmamız gerekiyor" dedi. Altın madenciliği sektörünün 2020'de 42 ton ile üretim rekoru kırdığını hatırlatan Yılmaz, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na sektör olarak 20 projelik bir liste sunduk. Bu 20 yeni yatırımı hayata geçirebilirsek, Türkiye 5 yıl içinde yılda 100 ton altın üretebilecek hale gelebilir" açıklamasını yaptı. (Barış ŞİMŞEK)
PETROLÜ ÇİN ÇARPTI
Ham petrol fiyatları Çin'deki Covid- 19 protestoları nedeniyle düştü ve 81 dolara kadar geriledi. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Mart 2022'de 100 dolar seviyesini gören, daha sonra Haziran ayında 112 dolarla yılın en yüksek seviyesine ulaşan Brent tipi petrolün fiyatının düşüşünde durgunluk beklentileri de etkili oldu. ABD West Texas Intermediate ham petrol vadeli işlemleri yüzde 3 düşüşle varil başına 74 dolar ile bu yılın en düşük seviyesine gerilerken, uluslararası gösterge Brent ham petrol yüzde 2.8 düşüşle 81 dolar seviyelerine gerileyerek 11 ayın en düşük seviyesini gördü.
FRANSIZLAR 15 BİN ECZACI ARIYOR
Fransa'da eczanelerde yaşanan ilaç sıkıntısına ek eczacı açığının da baş gösterdiği, acil olarak 15 bin eczacıya ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, ülkedeki eczaneler personel eksiğinden şikayetçi.
Eczacı Sendikaları Federasyonu Başkanı Philippe Bresset, her 3 eczanenin 2'sinin personel aradığını açıkladı. Fransız basını ayrıca, eczacılık fakültelerinde bin 100 öğrenci eksiği bulunduğunu da yazdı.