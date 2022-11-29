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    Esnafa can suyu! 100 milyar liralık kredi paketinde ödemeler başladı | Ekonomi haberleri

    100 milyar liralık esnaf kredi paketi ödemeleri başladı. Esnaf 60 ay vadeli, yüzde 7.5 faizle kredi kullanabilecek... İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 29 Kasım TAKVİM Gazetesi ekonomi haberleri...

    Esnafa can suyu

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar liralık esnaf kredi paketi desteğinde ödemeler başladı. Esnafa 60 ay vade imkanı ve yıllık yüzde 7.5 faiz oranıyla kredi verilecek. Halkbank aracılığıyla kullandırılacak kredi tutarı, 500 bin lira olacak. Türkiye genelinde esnaf odalarına kayıtlı tüm işletme sahipleri krediden yararlanabiliyor. 2 milyondan fazla esnafın krediden faydalanması, paketin reel sektöre olumlu yansıması bekleniyor.

    KİMLER ALABİLECEK?
    ■ Odalara kayıtlı esnaf
    ■ Odalara kayıtlı sanatkarlar

    ŞARTLAR NELER?
    ■ 60 ay (5 yıl vade)
    ■ Yıllık yüzde 7.5 faiz

    NASIL BAŞVURULACAK?
    ■ Halkbank'a başvuru yapılacak.
    ■ Hazine destekli olacak.

    GENÇLER İÇİN HANGİ AVANTAJ VAR
    ■ Genç girişimci kredi limiti 300 bin liraya çıktı.
    ■ Yaş şartı 30'dan 35'e yükseldi.

    İNGİLTERE'DE MEMUR ZAMMI İÇİN PARA YOK
    İngiltere Ulaştırma Bakanı Mark Harper, hızla yükselen enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla kamu sektöründe ücret artışını enflasyonun altında tutacaklarını söyledi. İngiltere'de tüketici fiyatları Ekim'de yıllık bazda yüzde 11.1 arttı. Ancak Temmuz-Eylül döneminde kamu sektöründe ücretler yıllık bazda yüzde 2.4 yükseldi. Özel sektörde ortalama artış yüzde 6.8 oldu. Harper, "Kamu sektöründe çalışan tüm işçilere ücret artışı vermek istiyoruz ve bunun için çabalıyoruz. Ancak enflasyonu büyütecek artışlar veremeyiz. Böyle bir ödeme için para yok. Özel sektörde de enflasyonu yakalayan artışlar görmedik" şeklinde konuştu.

    OSB'DE MUZ HASADI
    Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nin, Türkiye'de ilk kez bir organize sanayi bölgesinde tarıma yönelik girişimde bulunarak 4 milyon lira yatırımla hayata geçirdiği Muz Serası Projesi'nde ilk hasat gerçekleştirildi. Osmaniye OSB Başkan Vekili Şerif Tosyalı, "Geçen yıl başlattığımız projemizde ilk hasat sonrasında 150 ton civarında ürün elde ettik. Yıllık 2 milyon lira gelir hedefliyoruz. Kendini 2 yılda amorti edecek proje ile OSB'mizin yıllık sabit giderlerinin yüzde 30'unu karşılayabileceğiz" dedi.



    275 MİLYAR DOLAR YER 'ALTIN'DA
    ALTIN Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin yer altında toplamı 275 milyar dolar değerinde çıkarılmayı bekleyen altın rezervi olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de 6 bin 500 ton metal altın potansiyeli bulunuyor. Bunun bugünkü rakamlarla ekonomik değeri 275 milyar dolar. Ülke olarak bunu insan yararına, çevreyi koruyarak sorumlu madencilik faaliyetleriyle ortaya çıkarıp ekonomiye kazandırmamız gerekiyor" dedi. Altın madenciliği sektörünün 2020'de 42 ton ile üretim rekoru kırdığını hatırlatan Yılmaz, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na sektör olarak 20 projelik bir liste sunduk. Bu 20 yeni yatırımı hayata geçirebilirsek, Türkiye 5 yıl içinde yılda 100 ton altın üretebilecek hale gelebilir" açıklamasını yaptı. (Barış ŞİMŞEK)

    PETROLÜ ÇİN ÇARPTI
    Ham petrol fiyatları Çin'deki Covid- 19 protestoları nedeniyle düştü ve 81 dolara kadar geriledi. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Mart 2022'de 100 dolar seviyesini gören, daha sonra Haziran ayında 112 dolarla yılın en yüksek seviyesine ulaşan Brent tipi petrolün fiyatının düşüşünde durgunluk beklentileri de etkili oldu. ABD West Texas Intermediate ham petrol vadeli işlemleri yüzde 3 düşüşle varil başına 74 dolar ile bu yılın en düşük seviyesine gerilerken, uluslararası gösterge Brent ham petrol yüzde 2.8 düşüşle 81 dolar seviyelerine gerileyerek 11 ayın en düşük seviyesini gördü.



    FRANSIZLAR 15 BİN ECZACI ARIYOR
    Fransa'da eczanelerde yaşanan ilaç sıkıntısına ek eczacı açığının da baş gösterdiği, acil olarak 15 bin eczacıya ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, ülkedeki eczaneler personel eksiğinden şikayetçi.

    Eczacı Sendikaları Federasyonu Başkanı Philippe Bresset, her 3 eczanenin 2'sinin personel aradığını açıkladı. Fransız basını ayrıca, eczacılık fakültelerinde bin 100 öğrenci eksiği bulunduğunu da yazdı.



        'TURİZMDE PARA HİÇ BATMIYOR'
        Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, turizm sektöründe batık kredinin neredeyse hiç olmadığını belirterek, "Turizm sektörüne herkes gelsin, biz de bankacılık sektörü olarak çivi çakan herkesin hizmetkarı olalım. Böyle bir altın yumurtlayan sektörde yatırımların 20 milyar dolar seviyelerine çıkması lazım. Doğru, son yıllarda bazı problemler yaşandı ama bankacılık sektörü olarak yapılandırmalar yaptık, ilave krediler verdik. Gördük ki bu sektörde para batmıyor" ifadesini kullandı. 12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtlayan Ateş, turizm sektörüne verilen toplam kredilerin 2020'de 21 milyar dolar seviyelere ulaştığını, bunun halihazırda 13 milyar dolara kadar düştüğünü aktararak, şöyle konuştu: "Türkiye'de 100 milyon turist artık hayal değil. Bunları nerede ağırlayacağız? Şu anda 45 milyon turist ağırlarken doluluk oranımız Antalya bölgesinde yüzde 90'lara çıktı. O yüzden önden tedbiri alıp kapasiteyi artırmak için yatırım yapmak gerekli. Böylesine altın yumurtlayan bir sektörde yatırımların 20 milyar dolar seviyelerine çıkması lazım."



        EFSANEYE TÜRK E'SEA'Rİ
        NBA efsanelerinden Tony Parker, Antalya Serbest Bölge'de inşa edilen yaklaşık 10 milyon euro değerindeki lüks yatını teslim aldı. AvA Yachts tarafından inşa edilen 35 metre uzunluğundaki yat, uluslararası basının da gündemine oturdu. Deniz tutkunu olan 40 yaşındaki eski NBA yıldızı, yatına 9 numaralı formasını simgeleyen 'Infinity Nine (Sonsuz dokuz)' adını verdi. 4 güverteli yatın 6 misafir kamarası, 3 mürettebat için kamarası bulunuyor. 20 kişilik yatın yakıt kapasitesi uzun menzilli olduğu için yüksek.



        İNDİRİM VAR ARAÇ YOK
        Otomobillerde ÖTV matrahlarının yeniden düzenlenmesiyle 595 bin lira ve altında olan modellerin fiyatları düştü. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar da otomobil bayilerine akın etti. Ancak çoğu vatandaş hayal kırıklığı yaşadı. Vatandaşların bayilerden "Otomobil yok" cevabı aldığı öğrenildi. Bayiler Aralık ve Ocak ayı için gün veriyor. Öte yandan bazı galerilerin otoparkında çok sayıda sıfır otomobil dikkat çekerken, soranlara 'bu araçların daha önce siparişi verilenler olduğu' söyleniyor.



            7 İLDE DAHA KURA ÇEKİLİYOR
            'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde 23 ilin kuraları tamamlandı. Kura çekimlerinin birinci ve ikinci etaplarında 23 ilde 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi. 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş hak sahibi oldu. Üçüncü etap sosyal konut kura çekilişi 1-7 Aralık tarihleri arasında 7 ilde yapılacak.



            İSTANBUL'A YENİ METRO HATTI
            Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk ray kaynağının yapıldığı Bakırköy-Kirazlı metro hattı projesinin yüzde 78'e ulaştığını belirterek, hattın 2023 yılı ikinci yarısında hizmete alınacağını bildirdi. 7 istasyonu bulunan Bakırköy- Kirazlı metro hattının 8.4 kilometre uzunluğunda olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu, bu hattımız ile seyahat edebilecek. Hattın işletmeye alınması ile Kayaşehir-Bakırköy sahil arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Kayaşehir- Kirazlı arası seyahat süresi 27 dakika, Başakşehir Metrokent- Bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacak" dedi. Karaismailoğlu, yeni metrolarla İstanbul'un raylı sistem ağının 363 kilometreye yükseleceğini aktardı.

            İSTANBUL'A GELEN TURİST YÜZDE 37 ARTTI
            İstanbul'a Ekim'de gelen turist sayısı yüzde 37 artarak 1 milyon 584 bin oldu. Kentİ ilk 10 ayda ise 3 milyon 372 bin turist ziyaret etti. İstanbul'a Ekim'de gelenler arasında 185 bin 339 kişiyle Ruslar ilk sırada yer aldı. 116 bin 219 turistle Almanya, 94 bin 579 turistle İran, 72 bin 428 turistle ABD, 62 bin 510 turistle İngiltere takip etti.

            ÇALIŞMA SAATİNİ KADINLAR BELİRLEYECEK
            Çalışma fırsatı bulamamış, çalışma hayatına ara vermiş kadınlara kendi belirleyecekleri çalışma saatlerinde iş imkanı sunan 'Seninle Tamam' projesiyle 11 kadın Boyner mağazalarında çalışmaya başladı. İnsan Kaynakları Direktörü Başak Bilgin, "Hedefimiz yıl sonuna kadar 20 kadına ulaşmak" dedi.

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            Haberler Ekonomi Esnafa can suyu! 100 milyar liralık kredi paketinde ödemeler başladı | Ekonomi haberleri
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