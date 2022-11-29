Esnafa can suyu! 100 milyar liralık kredi paketinde ödemeler başladı | Ekonomi haberleri

İNGİLTERE'DE MEMUR ZAMMI İÇİN PARA YOK

İngiltere Ulaştırma Bakanı Mark Harper, hızla yükselen enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla kamu sektöründe ücret artışını enflasyonun altında tutacaklarını söyledi. İngiltere'de tüketici fiyatları Ekim'de yıllık bazda yüzde 11.1 arttı. Ancak Temmuz-Eylül döneminde kamu sektöründe ücretler yıllık bazda yüzde 2.4 yükseldi. Özel sektörde ortalama artış yüzde 6.8 oldu. Harper, "Kamu sektöründe çalışan tüm işçilere ücret artışı vermek istiyoruz ve bunun için çabalıyoruz. Ancak enflasyonu büyütecek artışlar veremeyiz. Böyle bir ödeme için para yok. Özel sektörde de enflasyonu yakalayan artışlar görmedik" şeklinde konuştu.



OSB'DE MUZ HASADI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nin, Türkiye'de ilk kez bir organize sanayi bölgesinde tarıma yönelik girişimde bulunarak 4 milyon lira yatırımla hayata geçirdiği Muz Serası Projesi'nde ilk hasat gerçekleştirildi. Osmaniye OSB Başkan Vekili Şerif Tosyalı, "Geçen yıl başlattığımız projemizde ilk hasat sonrasında 150 ton civarında ürün elde ettik. Yıllık 2 milyon lira gelir hedefliyoruz. Kendini 2 yılda amorti edecek proje ile OSB'mizin yıllık sabit giderlerinin yüzde 30'unu karşılayabileceğiz" dedi.







275 MİLYAR DOLAR YER 'ALTIN'DA

ALTIN Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin yer altında toplamı 275 milyar dolar değerinde çıkarılmayı bekleyen altın rezervi olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de 6 bin 500 ton metal altın potansiyeli bulunuyor. Bunun bugünkü rakamlarla ekonomik değeri 275 milyar dolar. Ülke olarak bunu insan yararına, çevreyi koruyarak sorumlu madencilik faaliyetleriyle ortaya çıkarıp ekonomiye kazandırmamız gerekiyor" dedi. Altın madenciliği sektörünün 2020'de 42 ton ile üretim rekoru kırdığını hatırlatan Yılmaz, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na sektör olarak 20 projelik bir liste sunduk. Bu 20 yeni yatırımı hayata geçirebilirsek, Türkiye 5 yıl içinde yılda 100 ton altın üretebilecek hale gelebilir" açıklamasını yaptı. (Barış ŞİMŞEK)