EYT’liye promosyon fırsatı! Emekli olana 7 bin 750 TL...

EYT düzenlemesinde geri sayım başladı. Aralık'ta Meclis'e sevk edilmesi planlanan düzenleme kapsamında emeklilik işlemlerinin yeni yılla birlikte başlaması bekleniyor. Şartları tamamlayanlar hemen emekli olurken, diğerleri şartları tamamladıklarında emeklilik hakkına kavuşacak. EYT'liler emekli aylığıyla birlikte promosyon imkanı da elde edecek. Promosyon başvuru emeklilik işlemleriyle birlikte başlayacak. İşte EYT'lilere promosyon rehberi:
EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Emeklilik şartlarını sağlayanlar düzenleme uygulamaya girer girmez başvurabilecek. Mevcut uygulamada özel sektörde çalışanlar ve kendi işini yapanlar e-Devlet'ten de Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine giderek de emekli aylığı başvurusu yapabiliyor. Kamuda çalışanlar ise kurumlarına başvuruda bulunuyor.
PROMOSYONDAN NASIL YARARLANILACAK?
EYT'liler emeklilik işlemleri sırasında maaşını almak istediği bankayı seçebilecek. Ardından bu bankaya 3 yıllık taahhüdünü vererek promosyon imkanından yararlanabilecek.