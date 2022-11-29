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    EYT’liye promosyon fırsatı! Emekli olana 7 bin 750 TL...

    Yaşa takılanların emeklilik için Ocak’tan itibaren başvurması beklenirken, bu işlem sırasında promosyon alınacak banka da seçilecek. Ödeme ise ilk aylıktan 3 gün sonra olacak...

    Çığıl Ön Yener
    EYT’liye promosyon fırsatı

    EYT düzenlemesinde geri sayım başladı. Aralık'ta Meclis'e sevk edilmesi planlanan düzenleme kapsamında emeklilik işlemlerinin yeni yılla birlikte başlaması bekleniyor. Şartları tamamlayanlar hemen emekli olurken, diğerleri şartları tamamladıklarında emeklilik hakkına kavuşacak. EYT'liler emekli aylığıyla birlikte promosyon imkanı da elde edecek. Promosyon başvuru emeklilik işlemleriyle birlikte başlayacak. İşte EYT'lilere promosyon rehberi:



    EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
    Emeklilik şartlarını sağlayanlar düzenleme uygulamaya girer girmez başvurabilecek. Mevcut uygulamada özel sektörde çalışanlar ve kendi işini yapanlar e-Devlet'ten de Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine giderek de emekli aylığı başvurusu yapabiliyor. Kamuda çalışanlar ise kurumlarına başvuruda bulunuyor.



    PROMOSYONDAN NASIL YARARLANILACAK?
    EYT'liler emeklilik işlemleri sırasında maaşını almak istediği bankayı seçebilecek. Ardından bu bankaya 3 yıllık taahhüdünü vererek promosyon imkanından yararlanabilecek.



        ÖDEMELER NE KADAR?
        Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı son güncelleme ile 3 yıllık dönem için taban promosyon tutarları maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500, 7.500- 10.000 lira arası olanlar için 4.500, 10.000 liradan fazla olanlar için 5.000 liraya çıktı. Yeni emekliler belirlenen bu tutarların altında promosyon almayacak. Seçilen bankaya göre daha yüksek ödeme de söz konusu olabilecek. Mevcut kampanyalara göre halen emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeniyor.



        TUTARLAR ARTAR MI?
        EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte 2023 yılı başında 1.5 milyon kişi emekli olacak. Yine Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge düzenlemesiyle de yaklaşık 300 bin kişinin kamudan emekli olması bekleniyor. Bu kadar çok yeni emekli olmasının, promosyon rekabetini büyütüp tutarları daha da artırması bekleniyor. Promosyon aldıktan sonra daha yüksek tutarlarla karşılaşanlar bunları da değerlendirebilecek. Bunun için promosyonun kalan süresinin tutarını bankaya iade etmek yeterli olacak.



        EYT'LİLER NE ZAMAN BAŞVURACAK VE NE ZAMAN MAAŞ ALACAK?
        İlk maaş başvurudan sonraki ay hesaplanmaya başlayacak. Ocak'ta başvurulursa, hesap 1 Şubat tarihinden itibaren yapılacak. İşlemler bittiğinde Ocak ayında başvuranların hesabına 1 Şubat'tan itibaren biriken maaşı yatırılacak.



            PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?
            Yeni emekli olanların promosyon ödemeleri ilk maaş ödemesini takiben 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilecek. Şubat'ta ilk maaş yatırılırsa, aynı ay promosyon da cebe girecek.

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            Haberler Ekonomi EYT’liye promosyon fırsatı! Emekli olana 7 bin 750 TL...
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