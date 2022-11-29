Bir haftada 2,37 lira düştü! Motorine indirim pompaya yansıdı: Bir indirim daha geliyor

BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 83.89 dolardan yapan Brent petrol varil fiyatı yüzde 2,29 artış yaşadı. Saat 08.45 itibarıyla 85.81 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrol gün içinde en düşük 83.19 doları en yüksek ise 86.68 doları gördü. Böylece dün 80.88 dolar seviyesinden yukarı yönlü hareket ederek bugün 86 dolar seviyesine dayanan Brent petrolde yaklaşık 5 dolarlık bir artış yaşanmış oldu.