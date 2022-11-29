Bir haftada 2,37 lira düştü! Motorine indirim pompaya yansıdı: Bir indirim daha geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte rekor seviyelere ulaşan petrol fiyatları, Venezuela petrolünün serbest piyasada dolaşıma başlayacak olmasının geriledi. Yurt dışı ürün fiyatlarındaki dalgalanma yurt içi piyasada akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim oalrak yansıyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorine son bir haftada üçüncü indirim haberi geldi.
BRENT PETROL NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 83.89 dolardan yapan Brent petrol varil fiyatı yüzde 2,29 artış yaşadı. Saat 08.45 itibarıyla 85.81 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrol gün içinde en düşük 83.19 doları en yüksek ise 86.68 doları gördü. Böylece dün 80.88 dolar seviyesinden yukarı yönlü hareket ederek bugün 86 dolar seviyesine dayanan Brent petrolde yaklaşık 5 dolarlık bir artış yaşanmış oldu.
MOTORİNE İNDİRM POMPAYA YANSIDI
Yurt dışı ürün fiyatlarındaki gerilemeler yurt içi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Motorin grubunda bugünden itibaren gelen 82 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Son indirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 23,04 liraya, Ankara'da 23,16 liraya, İzmir'de ise 23,19 liraya düştü.