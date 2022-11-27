Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.11.2022 10:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.11.2022 11:25
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Bakan Nebati'den vergi kaçakçılığı ile ilgili flaş açıklama: Suç duyurusunda bulunduk

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vergi incelemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk." dedi.

    Bakan Nebati’den vergi kaçakçılığı ile ilgili flaş açıklama

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bakanlık vergi müfettişlerinin terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba gösterdiğine dikkat çekerek, "2.916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

    Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şu ifadeleri kullandı:
    "Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba göstermeye devam ediyor.

    Bu doğrultuda Bakanlığımızca yapılan analizler sonucunda talep ettiği veya aldığı vergi iadeleri riskli olduğu değerlendirilen mükellefler hakkında vergi incelemeleri yürütüyoruz.

    "VERGİ KAYBINA NEDEN OLACAK TÜM KAÇAKÇILIK GİRİŞİMLERİYLE MÜCADELE EDECEĞİZ"
    Yürüttüğümüz vergi incelemeleri ve denetimlerde masumiyet karinesini gözetmekle birlikte 85 milyon vatandaşımızın emanetinin bilincinde olarak hazinenin vergi kaybına neden olacak tüm vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceğiz.

    Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL'yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL'yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik.

    Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2.916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.

    Yaptığımız düzenlemeler ve teşviklerle yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam ederken vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadeleriyle kamuyu zarara uğratmaya çalışanlarla etkin mücadeleye yönelik vergi incelemeleri ve denetimlerine devam edeceğiz."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Fahiş fiyat artışlarına yakın takip
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Bakan Nebati'den vergi kaçakçılığı ile ilgili flaş açıklama: Suç duyurusunda bulunduk
        SON DAKİKA