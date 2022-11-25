Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz 27 ay sonra tek hane: %9





OTOYA İNDİRİM GELDİ

Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği düzenleme yapıldı. 1600 cc altı otomobillerde ÖTV oranları korunurken; Cumhurbaşkanı kararı ile ÖTV dilimlerini belirleyen matrah, yani araçların vergisiz fiyatlarının limitleri artırıldı. Matrahların artırılmasıyla yüzde 80'in altında vergi dilimlerine daha çok modelin girmesi sağlandı. 1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 594 bin 722 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken, yeni kararın diğerlerine şöyle yansıması bekleniyor:

■ Yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 401-369 bin 104 lira arasında olan otomobillerin fiyatı 7 bin ila 54 bin lira arasında inecek.

■ Yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 150 bin liradan 220 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 369 bin 106-467 bin 280 lira olan otomobillerin fiyatı 43 bin ila 78 bin lira arasında düşecek.

■ Yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 175 binden 250 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 467 bin 282-531 bin lira olan otomobillerin fiyatı ortalama 52 bin ila 59 bin lira arasında gerilecek.

■ Yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 530 bin 2 -594 bin 720 lira olan otomobillerin fiyatı 29 bin 500 ila 33 bin lira arasında düşecek.



SÖZLEŞMELİYE KADRO PAZARTESİ TAMAM

AK Parti MKYK toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliye kadro konusunda müjde verdi. Bakan Bilgin, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü kabine toplantısının ardından sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin son halini açıklayacak" dedi.



COİN FONU!

Son dönemde büyük bir çöküş yaşaşan kripto piyasasında FTX depremi devam ediyor. Son iki haftada yaklaşık 300 milyar dolarlık zararın oluştuğu kripto piyasasındaki diğer kurumlar yeni depremlerin olmaması için sıkıntıdaki kripto borsalarına yardıma hazırlanmaya başladı. Bunlardan birisi de Binance'in CEO'su Changpeng Zhao... FTX krizinden sonra sıkıntıda olan kripto projelerini kurtarmak için bir 'sektör kurtarma fonu' oluşturacaklarını belirten Zhao, dün verdiği röportajında, fonun 1 milyar dolar büyüklüğünde olacağını, bu miktarın yeterli olmadığı durumda ise daha fazla ayırabileceklerini belirtti.



STAJ EYT'Lİ YAPACAK!

Yasalarımıza göre staj, sigorta başlangıcı olarak kabul edilmiyor. Ancak 2 istisna bulunuyor. Avukatlar ve annelere borçlanma imkanı sunuluyor. Üstelik bu imkan, EYT kapsamına girme yolunu da açabiliyor. Avukatlar, 1 yıllık staj sürelerini borçlanabiliyor. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar, bu borçlanma ile başlangıcı bu tarihten önceye çekebiliyorsa EYT düzenlemesinden yararlanabiliyor. Kadınlar da sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumları borçlanabiliyor. Bu borçlanma, primi artırıyor ama başlangıcı geriye çekmiyor. Ancak anneler eğer stajdan sonra doğum yapmışlarsa bunları borçlanmak başlangıcı geriye çekiyor. Stajdan sonra doğum yapanlar borçlanma ile başlangıcını 8 Eylül 1999 öncesine çekebiliyorsa EYT'den yararlanabiliyor. Geçmişte staj yapanlar, bu imkanın kapsamının genişletilmesini bekliyor. Çığıl ÖN YENER

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