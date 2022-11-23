Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinden tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 73,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 121,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,31 ve holding endeksi yüzde 1,63 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile ticaret oldu.