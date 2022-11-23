Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ''zincir market'' açıklaması

Bu dönem içinde yürüttükleri denetimlerin de bulunduğunu belirten Muş, "Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak şu an yaptığımız uygulamalar bunlar." diye konuştu.

Öte yandan Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.