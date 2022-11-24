EYT’liye prime göre maaş! Yaşa takılanlar için hesaplama nasıl yapılacak? Anneler sigorta başlangıcını geri çekebilir mi?

Emeklilikte yaşa takılanların heyecanla beklediği yasal düzenleme için geri sayım başlarken, İş Kanunu'nda yer alan bazı önemli ayrıntılar da emeklilik kapısı açacak. Yasanın yeni yılda yürürlüğe girmesiyle birlikte başvurular başlayacak. EYT kapsamında emekli olanlar normal emeklilere göre daha az aylık almayacak. Emeklilik planı yapanlar için bazı kritik soruların yanıtları şöyle:
EYT kapsamında emekli olursam normal emekliden daha az mı aylık alacağım?
Normal emeklilere göre daha az aylık alınması söz konusu değil. İster normal emekli olun ister EYT kapsamında, aylık bağlama hesaplaması standart olacak. Prim gün sayısı düşük olan ile fazla olan arasında tabii ki gelir farkı olacak. Örneğin, 5000 prim günüyle emekli olana göre 9 bin prim günüyle emekli olan daha yüksek maaş alacak. SSK'da 2000 öncesi en düşük aylık 4 bin 678 lira olup, bu tarihten sonra 3 bin 500 lira alanlar da var. Taban emekli aylığı uygulaması EYT'liler için de geçerli olacak.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı da yasal düzenlemeden yararlanabilecek mi?
Türkiye'de hiçbir sigorta girişi olmayan, 25-30 yıldır yurt dışında çalışan Türk vatandaşı borçlanma ile hizmet kazanıp EYT ile emekli olabilir. Eylül 1999 öncesinde Türkiye'de sigorta girişi olup ve Avrupa'da yaşayan 200 bine yakın Türk vatandaşı bulunuyor. Örneğin, işe 1995 yılında Türkiye'de başlayıp 3 yıllık primi olan bir kişi o tarihten sonra Almanya'da çalışmış. EYT düzenlemesindeki şartlara sahipse Ocak 2023'te emekli olmaya hak kazanacak.