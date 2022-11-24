Evi olanlar dikkat! Emlak vergisinde sayılı günler... | Ekonomi haberleri





OLTAYA GELDİK

Dijitalleşmenin her alana yayılması siber güvenliği daha da önemli hale getirirken, siber saldırganların kullandığı yöntemlerin başında gelen oltalama saldırıları da arttı. Ülkemizde 2 yıl önce 'ücretsiz Maldivler tatili' kurgusuyla 130 bin kişinin tıkladığı bir farkındalık çalışmasına imza atan Berqnet Siber Güvenlik Teknolojileri, oltalama saldırılarının artan risklerine dikkat çekmek için çalışmayı bu yıl da tekrarladı. Kurgusal kampanyaya inanarak tıklayan kişilerin sayısı 30 bin olarak kaydedildi. Berqnet Pazarlama Yöneticisi Serhat Şahin, "2 yıllık süreçte sahte kampanyaya inananların sayısında önemli ölçüde bir azalma görüyoruz. Ancak hâlâ kat edilmesi gereken yollar olduğuna inanıyoruz. Çünkü 30 bin tıklama hâlâ çok ciddi bir rakam. Benzer bir reklam gerçek kötü niyetli kimseler tarafından hazırlansa, 30 bin kişi kimlik avı saldırısının kurbanı olabilirdi" dedi.



30 BİN KİŞİ ÜCRETSIZ TATİL TUZAĞINA DÜŞTÜ

Bir firma oltalama saldırıları hakkında kurgusal kampanya yaptı. 30 bin kişi 'ücretsiz Maldivler tatili' vaadine inanarak bağlantıya tıkladı.