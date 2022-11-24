Evi olanlar dikkat! Emlak vergisinde sayılı günler... | Ekonomi haberleri

Ev, arsa, iş yeri, tarla, bağ, bahçe, yazlık sahipleri için emlak vergisinde ikinci taksit dönemi 30 Kasım'da sona erecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, Emlak Vergisi rehberi ile merak edilen sorulara yanıt verdi. Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi de 2023'te başlıyor. Aylığı dışında geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, SGK'dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf bulunuyor. Emekli aylığının yanı sıra eşten dolayı ölüm aylığı alanlar, yasada belirtilen koşulları taşıyorsa sıfır oranlı emlak vergisi avantajından yararlanabiliyor.
OLTAYA GELDİK
Dijitalleşmenin her alana yayılması siber güvenliği daha da önemli hale getirirken, siber saldırganların kullandığı yöntemlerin başında gelen oltalama saldırıları da arttı. Ülkemizde 2 yıl önce 'ücretsiz Maldivler tatili' kurgusuyla 130 bin kişinin tıkladığı bir farkındalık çalışmasına imza atan Berqnet Siber Güvenlik Teknolojileri, oltalama saldırılarının artan risklerine dikkat çekmek için çalışmayı bu yıl da tekrarladı. Kurgusal kampanyaya inanarak tıklayan kişilerin sayısı 30 bin olarak kaydedildi. Berqnet Pazarlama Yöneticisi Serhat Şahin, "2 yıllık süreçte sahte kampanyaya inananların sayısında önemli ölçüde bir azalma görüyoruz. Ancak hâlâ kat edilmesi gereken yollar olduğuna inanıyoruz. Çünkü 30 bin tıklama hâlâ çok ciddi bir rakam. Benzer bir reklam gerçek kötü niyetli kimseler tarafından hazırlansa, 30 bin kişi kimlik avı saldırısının kurbanı olabilirdi" dedi.
30 BİN KİŞİ ÜCRETSIZ TATİL TUZAĞINA DÜŞTÜ
Bir firma oltalama saldırıları hakkında kurgusal kampanya yaptı. 30 bin kişi 'ücretsiz Maldivler tatili' vaadine inanarak bağlantıya tıkladı.
13 TON YASTIK ALTINDAN ÇIKTI
Darphane'nin 555. yıl etkinliğinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'ne değinerek, "Sistemin başladığı 1 Mart'tan itibaren vatandaşlarımızın sisteme olan güven ve ilgileri artarak devam ediyor. 23 Kasım'a kadar olan dönemde Darphane Çeyrek Altın Hesabı kapsamında yaklaşık 237 kilogram, Banka Altın Değerlendirme Sistemi kapsamında yaklaşık 6 ton 586 kilogram ve rafineriler aracılığıyla yaklaşık 6 ton 660 kilogram olmak üzere toplam 13 ton 513 kilogram altın toplanmıştır. Bu bir rekordur" dedi. Nebati, Kor Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili de "KKM'nin katkısıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payı, yaklaşık 20 puanlık bir düşüşle yüzde 50.6'ya gerilemiştir. KKM uygulamasıyla birlikte TL mevduatın ortalama vadesi de önemli oranda artarak 2 katına yükseldi" diye konuştu
GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Kasım ayı toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantı öncesi AA Finans, 18 ekonomistin katılımıyla yaptığı beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak yüzde 9'a indirilmesini bekliyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 12'den yüzde 10.50'ye çekilmişti.