Borsaya altın yatırım! 10 soruda yeni kazanç sistemi





Ne zaman teslim alabilirim, bu hizmet için masrafım olacak mı?

Fiziki dönüşüm talebinin Darphaneye iletilmesini takip eden 4'üncü iş günü yatırımcı fiziki altını teslim alabilecektir. Fiziki altın talebinde bulunulmasının ardından 10 iş günü içerisinde altınlar alınmazsa yatırımcılardan 50-500 gram için her gün 50, 500 gram üzeri için her gün 75 lira saklama masrafı tahsil edilecek.