Borsaya altın yatırım! 10 soruda yeni kazanç sistemi

Darphane Altın Sertifikası nedir?
Her biri 0,01 gram altını temsil edecek şekilde vadesiz olarak ihraç edilen ve fiziki altına dönüşüm imkanı sağlayan sertifikadır.
Nasıl alabilirim ve satabilirim?
Darphane Sertifikaları Borsa İstanbul'da ALTIN. S1 koduyla alınıp satılabilir. Yatırımcılar pay piyasasında işlem yapmaya yetkili herhangi bir aracı kurumdaki yatırım hesaplarından alım satım yapabilir.
En az ve en çok kaç tane alabilirim?
En küçük emir adedi 1 sertifika, tek seferde verilebilecek en büyük emir ise 1 milyon liraya tekabül eden emir büyüklüğüdür.