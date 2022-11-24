Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Borsaya altın yatırım! 10 soruda yeni kazanç sistemi

    Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Darphane Altın Sertifikaları’nda; alım-satım arasındaki farkların az olması, düşük komisyonla alınıp satılabilmesi, çalınma riskinin bulunmaması ve kazançlardan stopaj vergisinin alınmayacak olması başlıca avantajlar olarak öne çıkıyor...

    Borsaya altın yatırım

    Darphane Altın Sertifikası nedir?
    Her biri 0,01 gram altını temsil edecek şekilde vadesiz olarak ihraç edilen ve fiziki altına dönüşüm imkanı sağlayan sertifikadır.



    Nasıl alabilirim ve satabilirim?
    Darphane Sertifikaları Borsa İstanbul'da ALTIN. S1 koduyla alınıp satılabilir. Yatırımcılar pay piyasasında işlem yapmaya yetkili herhangi bir aracı kurumdaki yatırım hesaplarından alım satım yapabilir.



    En az ve en çok kaç tane alabilirim?
    En küçük emir adedi 1 sertifika, tek seferde verilebilecek en büyük emir ise 1 milyon liraya tekabül eden emir büyüklüğüdür.



        Masrafım olacak mı?
        Darphane Altın Sertifikaları'nın alım-satımı, transferi, fiziki dönüşümü ile ilgili yatırımcılar aracı kurumlara komisyon ödemek durumunda kalabilir.



        Fiziki altın olacak mı?
        Darphane Sertifikaları sertifikaların ilk ihraç tarihinden 4 ay sonra yani 21 Mart 2023'ten itibaren fiziki altına dönüştürülebilecektir.



        Fiziki altına dönüştürme alt ve üst sınırı nedir?
        Her yatırımcı için fiziki dönüşüm tutarı minimum 50 gr ve 50 gram üzeri için 10 gramın katları olacak şekilde yapılacak.



            Nasıl fiziki altına dönüştürebilirim?
            21 Mart 2023'ten itibaren yatırımcının yatırım hesabının bulunduğu aracı kuruma, fiziki altını Darphane merkezine giderek ya da adresine gönderilmesini istediği bilgisini belirterek fiziki altına dönüşüm talebi vermesi yeterlidir.



            Ne zaman teslim alabilirim, bu hizmet için masrafım olacak mı?
            Fiziki dönüşüm talebinin Darphaneye iletilmesini takip eden 4'üncü iş günü yatırımcı fiziki altını teslim alabilecektir. Fiziki altın talebinde bulunulmasının ardından 10 iş günü içerisinde altınlar alınmazsa yatırımcılardan 50-500 gram için her gün 50, 500 gram üzeri için her gün 75 lira saklama masrafı tahsil edilecek.



            Kazançtan vergi ödeyecek miyim?
            Darphane Altın Sertifikaları'ndan elde edilecek kazançlara uygulanacak olan stopaj oranı yüzde 0'dır. Bu varlıktan elde edilen gelirlerden vergi alınmayacaktır.
                HangiKredi
                Haberler Ekonomi Borsaya altın yatırım! 10 soruda yeni kazanç sistemi
                    SON DAKİKA