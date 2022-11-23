SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati rekor diyerek duyurdu: 9 ayda 13,5 ton altın

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde iflasını açıklayan ABD merkezli kripto para borsası FTX'le ilgili MASAK'ın inceleme başlattığını duyurdu. Bakan Nebati ayrıca Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistem'nin başladığı 1 Mart'tan 23 Kasım'a kadar toplam 13 ton 513 kilo altın toplandığını ve bunun rekor olduğunu söyledi.

İşte Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar

Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak için kapsamlı adımlar atıyoruz. İnşallah enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir.

KKM'nin katkısıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payı, yaklaşık 20 puanlık bir düşüşle yüzde 50,6'ya gerilemiştir.

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