Milyonlara Ocak zammı! Memurları, emeklileri neler bekliyor? Hangi formüller var?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Ocak zammında. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı (ikinci 6 ayda yüzde 7'yi aşan oran üzerinden) yansıtılacak. Zamlara ilişkin 4 tahmin var:
FORMÜL 1: İlk tahmin Orta Vadeli Program'dan (OVP) geldi. 2022 yılı enflasyon tahmini OVP'de yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'u bulabilecek.
FORMÜL 2: Merkez Bankası'nın yüzde 65.2'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 16.05, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 17.13 zam alabilecek.