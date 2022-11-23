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    Milyonlara Ocak zammı! Memurları, emeklileri neler bekliyor? Hangi formüller var?

    Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Enflasyon tahminleri 4 farklı orana işaret ederken, bir refah payı da eklenmesi bekleniyor. İşte detaylar...

    Çığıl Ön Yener
    Ocak zammına 4’lü formül

    Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Ocak zammında. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı (ikinci 6 ayda yüzde 7'yi aşan oran üzerinden) yansıtılacak. Zamlara ilişkin 4 tahmin var:



    FORMÜL 1: İlk tahmin Orta Vadeli Program'dan (OVP) geldi. 2022 yılı enflasyon tahmini OVP'de yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'u bulabilecek.



    FORMÜL 2: Merkez Bankası'nın yüzde 65.2'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 16.05, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 17.13 zam alabilecek.



        FORMÜL 3: Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 68.06 oldu. Buna göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 18.06 çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 18.06 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 19.16'ya ulaşacak.



        FORMÜL 4: AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73.12 çıktı. Tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 21.61 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 21.61, memurlar ve memur emeklileri yüzde 22.75 zam alabilecek.



        REFAH PAYI GELİYOR
        Ayrıca memurlara ve emeklilere ek iyileştirme de gündemde. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Ayrıca memurların ve emeklilerin Ocak ayı zam oranının yapılacak ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de bulunuyor.

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        Haberler Ekonomi Milyonlara Ocak zammı! Memurları, emeklileri neler bekliyor? Hangi formüller var?
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