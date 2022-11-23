Milyonlara Ocak zammı! Memurları, emeklileri neler bekliyor? Hangi formüller var?





REFAH PAYI GELİYOR

Ayrıca memurlara ve emeklilere ek iyileştirme de gündemde. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Ayrıca memurların ve emeklilerin Ocak ayı zam oranının yapılacak ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de bulunuyor.

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