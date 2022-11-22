Türk Hava Yolları, ‘Hediye Kart’ ürününü hayata geçirdi

Türk Hava Yolları, Hediye Kart uygulamasını başlatarak, misafirlerine online kanallar üzerinden yeni bir seçenek sunduğunu duyurdu.
10 FARKLI KONSEPT
Temmuz 2022 tarihi itibarıyla başlatılan yeni uygulama sayesinde Türk Hava Yolları misafirleri, sevdiklerine yeni yıl, doğum günü, Anneler Günü gibi 10 farklı konseptte hazırlanmış uçuş kartları hediye edebilecek. Yeni uygulama ile seyahat deneyimini zenginleştirmek, yenilikçi ve dijital hava yolu algısına katkı sağlamak ve marka imajına değer katmak amaçlanıyor.
DÜNYANIN ANAHTARI
Türk Hava Yolları Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı Ahmet Olmuştur yeni hediye kartlar ile ilgili, "Misafirlerimize, seyahatlerinin her aşamasında ayrıcalıklı bir deneyim sunmak için çalışıyor ve yeni uygulama modellerini hayata geçiriyoruz. Yeni uygulamamız sayesinde misafirlerimiz, Türk Hava Yolları Hediye Kart'ı alarak bir anlamda sevdiklerine dünyanın anahtarını hediye edebilecek. Bu projenin 129 ülkeden taşıdığımız milyonlarca yolcumuz tarafından memnuniyetle karşılanacağından eminiz" dedi.
İKİNCİ FAZ HAZIRLIĞI
Projenin ikinci fazında; kurumsal firmaların müşterilerine, çalışanlarına, iş ortaklarına teşvik veya ödül olarak verebilecekleri ve Türk Hava Yolları uçuşlarında kullanabilecek ön ödemeli bir kart olan Kurumsal Hediye Kart ile misafirlerin seyahatleri esnasında yaşadıkları aksaklıkların telafi edilebilmesi için kullanılacak Tazminat ve Telafi Hediye Kart seçenekleri de yolcular ile buluşacak.