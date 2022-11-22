Türk Hava Yolları, ‘Hediye Kart’ ürününü hayata geçirdi

DÜNYANIN ANAHTARI

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı Ahmet Olmuştur yeni hediye kartlar ile ilgili, "Misafirlerimize, seyahatlerinin her aşamasında ayrıcalıklı bir deneyim sunmak için çalışıyor ve yeni uygulama modellerini hayata geçiriyoruz. Yeni uygulamamız sayesinde misafirlerimiz, Türk Hava Yolları Hediye Kart'ı alarak bir anlamda sevdiklerine dünyanın anahtarını hediye edebilecek. Bu projenin 129 ülkeden taşıdığımız milyonlarca yolcumuz tarafından memnuniyetle karşılanacağından eminiz" dedi.