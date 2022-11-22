Ücretli öğretmene kadro verilecek mi? Taşerona kadro son durum ne? Belediye şirket işçilerine kadro ne zaman verilecek? 4B'liler...

Sözleşmeşliye kadro yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte sıkı bir şekilde araştırılıyor. Taşeron ve sözleşmeli personelin merakla beklediği kadro için geri sayım başladı. Bakan Bilgin, kadro meselesinin Kasım ayı içerisinde uygulamaya geçeceğini duyurmuştu. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro ne zaman verilecek? Taşerona kadro son durum ne? Sözleşmeli öğretmene kadro verilecek mi? İşte son durum haberimizde!
ÜCRETLİ ÖĞRETMENE KADOR VERİLECEK Mİ?
MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, "Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka alt tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı hepsi kadroya geçirilmelidir" ifadelerine yer verdi.
SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz, o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum, önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz, onları kadrolu hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "KADRO" AÇIKLAMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabi en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Ve bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler, gerek EYT'liler, biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız." demişti.