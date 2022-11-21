Sanica Isı borsada ne zaman işlem görecek? Sanica halka arz sonuçları! Kaç lot dağıtıldı? BIST işlem tarihi, hisse kodu...

Sanica Isı hisse ne zaman işlem görecek? Sanica Isı halka arz sonuçları nasıl? Soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Sanica Isı halka arz sonuçları açıklandı. İşte detaylar!
SANİCA ISI HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Yapılan açıklama şöyle;
"Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Sanica Isı Sanayi A.Ş. ("Sanica Isı") paylarının halka arzında 15-16-17-18 Kasım 2022 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 40.000.000 TL nominal değerli payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Bu çerçevede, Sanica Isı paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 13,7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 9,3 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 3,4 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün 10,9 katı talep toplanmıştır."
"Sanica Isı'nın 801.200.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 40.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 166.571 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 121 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 8 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 166.700 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir."