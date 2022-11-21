Devletten 45 milyarlık dev teşvik! On binlerce yeni istihdam yaratacak

Tutara göre en fazla yatırımı yüzde 42'lik payla 1. Bölge ve yüzde 24'lük payla 2. Bölge çekti. Yatırım tutarı destek sınıfına göre incelendiğinde ise yatırımların yüzde 78'inin bölgesel, yüzde 21'inin genel ve yüzde 1'inin stratejik yatırımlardan oluştuğu görüldü.

Yatırım tutarının yatırım cinsine göre dağılımına bakıldığında da komple yeni yatırımlar yüzde 63, tevsi yatırımlar yüzde 30 ve modernizasyon, entegrasyon ve üretim çeşitlendirmelerden oluşan diğer yatırımlar yüzde 7 pay aldı.