22 Kasım TOKİ Gaziantep - Tunceli kurası canlı sonuçlar! TOKİ Gaziantep Şehitkamil - Tunceli 250 konut KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

GAZİANTEP KURA ÇEKİLİŞİ TOKİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?



TOKİ Gaziantep kura çekilişi canlı yayını ile 10 bin 24 konutun kura çekilişi devam edecek ve konut sahipleri belli olacak. Öncelikle şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisinde başvuru yapan kişilerin konut çekilişi sonrası normal başvuru yapan kişiler için süreç devam edecek.