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    • Ekonomi
    • 22.11.2022 09:37
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    • 22.11.2022 09:37
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    22 Kasım TOKİ Gaziantep - Tunceli kurası canlı sonuçlar! TOKİ Gaziantep Şehitkamil - Tunceli 250 konut KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    TOKİ kura çekilişi kaldığı yerden devam ediyor. 22 Kasım Salı günü Tunceli 250 ve Gaziantep 10 bin 24 sosyal konut kura çekiliş sonuçları belli olacak. Kuraya başvuran kişiler sonuçları öğrenmek için araştırmalara başladı. İşte TOKİ Gaziantep Şehitkamil - Tunceli 250 konut KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    takvim.com.tr
    22 Kasım TOKİ Gaziantep - Tunceli kurası canlı sonuçlar!

    TOKİ Gaziantep ve Tunceli kura sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. TOKİ canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Haberimizde kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz...

    GAZİANTEP KURA ÇEKİLİŞİ TOKİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

    TOKİ Gaziantep kura çekilişi canlı yayını ile 10 bin 24 konutun kura çekilişi devam edecek ve konut sahipleri belli olacak. Öncelikle şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisinde başvuru yapan kişilerin konut çekilişi sonrası normal başvuru yapan kişiler için süreç devam edecek.



    TOKİ canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi 22 Kasım TOKİ Gaziantep - Tunceli kurası canlı sonuçlar! TOKİ Gaziantep Şehitkamil - Tunceli 250 konut KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
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