Emekli vatandaşlar, yeni zamlı maaşlarının ne zaman banka hesaplarına yatırılacağını öğrenmek istiyor. Hem en düşük emekli maaşı hem de en yüksek emekli maaşı ne kadar sorularının cevapları haberimizin devamında yer alıyor. Peki Emekli maaşı ne zaman yatar? 2023 Ocak zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2023 SSK - Bağ-kur emekli maaşı ödeme tarihleri!
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?
Emeklilerin yeni zamlı maaşlarının Şubat ayından itibaren yatması bekleniyor. Son yapılan zamda (Temmuz ayı) ödeme tarihleri şu şekildeydi;
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.