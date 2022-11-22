Emekli maaşı ne zaman yatar? 2023 Ocak zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2023 SSK - Bağ-kur emekli maaşı ödeme tarihleri!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

4 aylık enflasyon sonrası 3 bin 500 sınırında bulunan en düşük emekli maaşı yaklaşık 3 bin 700-800 TL sınırına yaklaştı.

Yılsonu beklenti anketlerinin gerçekleşmesi durumunda emekli maaşı için yüzde 20-23 aralığında zam oranı hesaplanırken 4000-4500 rakamları ön planda.

Net oran 6 aylık enflasyonun sonunda netleşecek.

Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'ın açıklaması net oldu: