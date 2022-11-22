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    • Ekonomi
    • 22.11.2022 16:49
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    • 22.11.2022 16:49
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    Kasım ayı çocuk parası YATTI MI, ne zaman yatacak? Çocuk desteği parası ne kadar oldu 2022? Ödeme takvimi 2022!

    Çocuk parası hakkında aramalar hız kazandı. Bu yardımdan yararlanan vatandaşlar, Kasım ödemelerine odaklandı. Bu kapsamda, çocuk parası ne zaman yatar? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Devlet 0–8 yaş arası çocukların eğitimine, beslenmesine destek olmak için, çocuk parası yardımında bulunuyor. İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kasım ayı çocuk parası YATTI MI, ne zaman yatacak?

    Çocuk parası ne zaman yatacak sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Çocuk parası, doğum yapan "tüm" annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir yardımdır. Peki, Kasım ayı çocuk parası YATTI MI, ne zaman yatacak? Çocuk desteği parası ne kadar oldu 2022? Ödeme takvimi 2022!

    ÇOCUK PARASI NEDİR?

    Devlet, yeni doğum yapan annelerin masraflarına bu dönemde destek verebilmek için onlara yardım yapmayı amaçlar. Çocuk parası da bu yardımlardan biridir. Çocuk parası, doğum yapan "tüm" annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir yardımdır. Önceden de belirttiğimiz gibi bu yardımdan tüm doğum yapmış anneler faydalanabilir.

    ÇOCUK PARASI NASIL ALINIR?

    Çocuk parası alabilmek için öncelikle ailenin ilgili nüfus müdürlüğüne gidip çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kaydettirmesi gerekir. Sonrasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi'ni eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır. Dilekçeyi doldurduktan sonra başvurunuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirsiniz.

        ÇOCUK PARASI NE ZAMAN YATAR?

        Çocuk parası nakit olarak alınan bir yardımdır. Bu yardım, başvuru yapılan ayı takip eden bir sonraki ayın 25. gününe kadar anne adına PTT hesaplarına yatırılır. Böylece herhangi bir bankaya gitmenize gerek kalmaz.

        Çocuk parası için yaptığınız başvurunun kabul edilip edilmediğini ya da paranın yatıp yatmadığını ise;

        En yakın PTT şubesine giderek;

        E-Devlet Kapısı üzerinden online sorgulama yaparak,

        Telefon ile 444 1 788 numaralı PTT Müşteri Hizmetlerini arayarak kontrol edebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Kasım ayı çocuk parası YATTI MI, ne zaman yatacak? Çocuk desteği parası ne kadar oldu 2022? Ödeme takvimi 2022!
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