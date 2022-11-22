Çocuk parası ne zaman yatacak sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Çocuk parası, doğum yapan "tüm" annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir yardımdır. Peki, Kasım ayı çocuk parası YATTI MI, ne zaman yatacak? Çocuk desteği parası ne kadar oldu 2022? Ödeme takvimi 2022!
ÇOCUK PARASI NEDİR?
Devlet, yeni doğum yapan annelerin masraflarına bu dönemde destek verebilmek için onlara yardım yapmayı amaçlar. Çocuk parası da bu yardımlardan biridir. Çocuk parası, doğum yapan "tüm" annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir yardımdır. Önceden de belirttiğimiz gibi bu yardımdan tüm doğum yapmış anneler faydalanabilir.
ÇOCUK PARASI NASIL ALINIR?
Çocuk parası alabilmek için öncelikle ailenin ilgili nüfus müdürlüğüne gidip çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kaydettirmesi gerekir. Sonrasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi'ni eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır. Dilekçeyi doldurduktan sonra başvurunuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirsiniz.