EYT’liye hem maaş hem tazminat! 10 soruda emeklilik rehberi





İŞÇİLER İÇİN PRİM İNDİRİMİ

İşverenler ne istiyor?

1.5 milyon EYT'linin emekliliği işverenin yükünü artıracak. İşverenin de bu nedenle çeşitli talepleri var. Özellikle kıdem tazminatlarının ödenmesi konusunda işverenlere düşük faizli ya da faizsiz kredi desteği sağlanması talepler arasında bulunuyor. Ayrıca işveren maliyeti, aktif sigortalılar için brüt maaşın yüzde 17.5'i oranındayken, emekli çalışanlar için brüt maaşın yüzde 24.5'i seviyesine yükseliyor. İşverenler bu farkın kaldırılmasını ve emekli çalışanlar için de Hazine desteğinin uygulanmasını istiyor. EYT nedeniyle düşecek çalışan sayıları nedeniyle çeşitli istihdam teşviklerinin kesilmesi tehlikesi de var. İşten ayrılanlar nedeniyle teşviklerin kesilmeyeceği bir formül de gündemde.