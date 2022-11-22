EYT’liye hem maaş hem tazminat! 10 soruda emeklilik rehberi

Emeklilik için yaşı bekleyenlere yönelik düzenleme artık gün sayıyor. Düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yılını tamamlayanlara emeklilik yolu açılıyor. İlk etapta 1.5 milyon kişinin emekli olacağı hesaplanıyor. Bu yasayla emeklilik imkanı elde edecek EYT'liler çalışmaya devam etsin ya da etmesin pek çok imkana kavuşuyor. Bu imkanların başında kıdem tazminatı geliyor. İşte merak edilen 10 sorunun yanıtı...
Emeklilik zorunlu mu?
Emeklilik için çalışanın başvuru yapması gerekiyor. Yani kişi istemezse şartları taşısa da emekli olmayabiliyor. Bu kuralın EYT için de geçerli olacağı düşünülüyor.
İşten ayrılan EYT'liler nasıl tazminat alır?
1475 sayılı İş Kanunu'nun 'kıdem tazminatı' başlıklı halen yürürlükte olan 14. maddesine göre; 4857 İş Kanunu'na tabi işlerde çalışmakta olup, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılan işçilere; yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılanlara kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor. Buna göre, EYT düzenlemesinden yararlanarak emekli olup, işten ayrılacaklara kıdem tazminatı ödenmek zorunda. Bunun için SGK'dan alınacak şartların tamamlandığına yönelik yazı ile işverene başvurulması yeterli. Ayrıca dilekçede işten ayrılma nedeninin emeklilik olduğu belirtilmeli.