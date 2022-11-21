Özsu Balık halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Özsu Balık halka arz hangi bankalarda yapılacak? Eşit mi, oransal mı?

Özsu Balık halka arz tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. SPK, Özsu Balık'ın halka arz başvurusunu onayladı. Vatandaşlar talep toplama tarihleri hakkında aramalara başladı. Peki, Özsu Balık halka arz hangi bankalarda yapılacak? Özsu Balık halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Eşit mi, oransal mı? İşte merak edilenler!
ÖZSU BALIK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Halka arz sabit fiyat ile başlayacak. Talep toplama 3 iş günü olarak belirlenecek. Özsu Balık'ın halka arz açıklık oranı 33,33% olarak belirlendi.
Talep Toplama Tarihleri : 22 - 23 Kasım 2022
Özsu Balık şirket payları 7,69TL'de sabit tutulacak. Özsu Balık halka arz 1 TL nominal değerli paylar 9,69 TL sabit tutulacak. Şirketin arz büyüklüğü ise 153.800.000 TL'dir.
ÖZSU BALIK HALKA HİSSE KODU NE?
Özsu Balık'ın hisse kodu #OZSUB olarak açıklandı.