Özsu Balık halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Özsu Balık halka arz hangi bankalarda yapılacak? Eşit mi, oransal mı?

ÖZSU BALIK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka arz sabit fiyat ile başlayacak. Talep toplama 3 iş günü olarak belirlenecek. Özsu Balık'ın halka arz açıklık oranı 33,33% olarak belirlendi.

Talep Toplama Tarihleri : 22 - 23 Kasım 2022

Özsu Balık şirket payları 7,69TL'de sabit tutulacak. Özsu Balık halka arz 1 TL nominal değerli paylar 9,69 TL sabit tutulacak. Şirketin arz büyüklüğü ise 153.800.000 TL'dir.