Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat! Matrah düzenlemesi için tarih belli oldu

MATRAH NEDİR?

Otomotiv Firması Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, A Haber'de matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkileyeceği konusunda detayları anlattı.

İşte o açıklamalar:

Uzun süre Türkiye'de vergilendirme sistemi motor hacimleri üzerinden yapılıyordu. Fakat son dönemlerde araçlar özellikle daha düşük motorlu araçların dünyada üretilmeye başlanmasıyla beraber motor hacminin yanında da aracın vergilerden arınmış çıplak bedeli üzerinden bir matrah bedeli üzerinden vergilendirme sistemine geçilmişti.

O döneme geçildikten sonra hesaplamalar aracın sadece motor hacmine bakılmaksızın aracın vergilerden de arınmış yani, KDV ve ÖTV'siz fiyatı üzerinden belli matrahlara göre ayrı ÖTV çarpanlarıyla hesap ediliyor.

İNDİRİM PİYASALARI NASIL ETKİLEYECEK?

Ziya Alp Gülan, "Sizinle yaptığımız tablodaki gibi araçların matrah değerlerine göre yani, bir arabanın vergilerden arınmış 92 bin lira ile 120 bin lira arasında yüzde 45. Bu tablonun en sonuna baktığımız zamansa daha çok herkesi ilgilendiren 200 bin liralık bir matrah değeri görüyoruz.