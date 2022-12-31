SGK'DAN EMEKLİ PROMOSYONU İLE İLGİLİ BASIN DUYURUSU

Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.

Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,