Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.11.2022 09:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.11.2022 09:51
    ABONE OL

    Asgari ücret kaç TL olacak 2023? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, ayın kaçında? NET-BRÜT hesabı!

    Asgari ücret için geri sayım sürüyor. Aralık ayına çok az bir zaman kala 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' toplantısının tarihi merak edildi! Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Asgari ücret kaç TL olacak 2023? NET-BRÜT hesabı!

    takvim.com.tr
    Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, ayın kaçında?

    Asgari ücret için geri sayım başladı. 2023 yılına girmemize az bir zaman kala asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret tutarı için süreç yaklaşık 9 gün sonra başlıyor. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Asgari ücret kaç TL olacak 2023? İşte merak edilenler!

    ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

    Asgari ücret tespit komisyonu yeni yılın zam tutarını belirlemek üzere Aralık ayının ilk haftası toplanacak.

    GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPIYORUZ!

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Ekonomide sorunlar yok mu? Var tabi ki. Bunun da bilincindeyiz. Fiyat artışlarının bilincindeyiz. Bununla mücadele ediyoruz. İlk etapta aldığımız karar; enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmeme kararıdır ve bunun gereğini yapıyoruz. Gerek çalışan sabit gelirli vatandaşımıza, gerek çiftçimize, esnafımıza, sanayicilerimize imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz.

    Enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz Bu anlamda asgari ücret dahil yine yıl sonunda gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız. Sahaya çıktığımızda EYT ana konularımızdan biriydi, çözüm gelmek üzere. Süre de fazla kalmadı, yakında onu da hep birlikte göreceğiz"

        EN ÖNEMLİSİ ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ!

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili son olarak şunları kaydetmişti:

        "Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak."

        ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARINA GÖRE MAAŞ TUTARLARI

        Mevcut net asgari ücret şu an 5.500 lira olarak uygulanıyor.

        Asgari ücrete % 40'lık bir zam yapılması halinde maaş tutarı 7.700 TL,

        yüzde 45 artış yapılması halinde 7 bin 975 TL

        % 50 zam yapılması halinde 8.250 TL olacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmzalar ’depreme dirençli’ Bursa için atıldı
        Haberler Ekonomi Asgari ücret kaç TL olacak 2023? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, ayın kaçında? NET-BRÜT hesabı!
            SON DAKİKA