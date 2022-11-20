Ev alamayan arsa tarla dükkan aldı! Satışlarda rekor kırıldı

Gayrimenkul yatırımı güvenli liman olarak görülse de artan fiyatlar birçok kesimi zorladı. Bütçesi ev için yeterli olmayanlar ulaşılabilir fiyatlı seçeneklere yöneldi. Böylece arsa, tarla, ofis ve işyerinden oluşan konut dışı gayrimenkul satışında tüm zamanların en iyi ekim ayı satışı yapıldı. Ekim ayında 153 bin 587 adet konut dışı gayrimenkul satılırken, konut satışı 102 bin 606'da kaldı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) Yönetici Ortağı Dr. Ahmet Büyükduman, bu satışlar içinde en önemli payın arsa ve tarladan geldiğini belirtirken, artan ilgiyi şöyle değerlendirdi:
"Pandemi döneminde müstakil yaşama olan ilgilinin artması alım kararını etkiledi. Uzaktan çalışma pratiğinin yaygınlaşması nedeniyle Ege ve Akdeniz bölgelerine yönelim oldu. Konut fiyatlarındaki artışın konuta erişebilirliği sınırlaması nedeniyle de, yatırımcıların daha uygun fiyatlı arsa ve tarlaya yöneldi." Arsa ve tarla almayı planlayanlara önerilerde bulunan Büyükduman:
YATIRIMCIYA ÖNERİ
"Arsa ve tarla yatırımı yapacak olanlar öncelikle ulaşım akslarına yakın bölgeleri tercih etmeliler. Mutlaka arsayı görmeliler. Yüksek eğimli, yerleşime uygun olmayan arazilerden kaçınmalılar. Yerleşime açılamayacak tarımsal niteliği korunacak alanlar, sit alanları ile zeytinlik ve özel orman alanlarından da kaçınsınlar" ifadelerini kullandı.