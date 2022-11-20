Ev alamayan arsa tarla dükkan aldı! Satışlarda rekor kırıldı

Gayrimenkul yatırımı güvenli liman olarak görülse de artan fiyatlar birçok kesimi zorladı. Bütçesi ev için yeterli olmayanlar ulaşılabilir fiyatlı seçeneklere yöneldi. Böylece arsa, tarla, ofis ve işyerinden oluşan konut dışı gayrimenkul satışında tüm zamanların en iyi ekim ayı satışı yapıldı. Ekim ayında 153 bin 587 adet konut dışı gayrimenkul satılırken, konut satışı 102 bin 606'da kaldı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) Yönetici Ortağı Dr. Ahmet Büyükduman, bu satışlar içinde en önemli payın arsa ve tarladan geldiğini belirtirken, artan ilgiyi şöyle değerlendirdi: