Otomobil piyasasını hareketlendirecek karar: Matrah düzenlemesi geliyor! Ne zaman yürürlüğe girecek? Fiyatları nasıl değişterecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gazetecilerin sorusu üzerine otomobillerde özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi konusunda bir çalışma olmadığını, ÖTV matrah artırımı konusunda çalıştıklarını söyledi.
VERGİSİ DAHA DÜŞÜK HALE GELECEK
Otomobillerden alınan ÖTV araç silindir hacminin yanı sıra değerine göre değişebiliyor. Matrah artırımı ile yüzde 80'nin altında ÖTV dilimindeki otomobillerin vergisi daha düşük hale gelebilecek.
Düzenleme için yasa değişikliğine gerek yok. Cumhurbaşkanı kararı ile matrah güncellemesi yapılabiliyor.
ÖTV matrah düzenlemesi araç fiyatlarına nasıl etki edecek? Otomobil fiyatları düşecek mi?
MATRAH NEDİR?
Otomotiv Firması Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, A Haber'de matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkileyeceği konusunda detayları anlattı.