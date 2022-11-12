Otomobil piyasasını hareketlendirecek karar: Matrah düzenlemesi geliyor! Ne zaman yürürlüğe girecek? Fiyatları nasıl değişterecek?

O döneme geçildikten sonra hesaplamalar aracın sadece motor hacmine bakılmaksızın aracın vergilerden de arınmış yani, KDV ve ÖTV'siz fiyatı üzerinden belli matrahlara göre ayrı ÖTV çarpanlarıyla hesap ediliyor.

İNDİRİM PİYASALARI NASIL ETKİLEYECEK?

Ziya Alp Gülan, "Sizinle yaptığımız tablodaki gibi araçların matrah değerlerine göre yani, bir arabanın vergilerden arınmış 92 bin lira ile 120 bin lira arasında yüzde 45. Bu tablonun en sonuna baktığımız zamansa daha çok herkesi ilgilendiren 200 bin liralık bir matrah değeri görüyoruz.